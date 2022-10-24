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İYİ Partili Erhan Usta kara delik gibi para yutan yeri açıkladı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın Twitter’da yayınladığı; Havza – Merzifon Tünelleri ile ilgili video büyük ilgi gördü. Ulaştırma Bakanı soruları yanıtsız bıraktı

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 14:09
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İYİ Partili Erhan Usta kara delik gibi para yutan yeri açıkladı. Ulaştırma Bakanı soruları yanıtsız bıraktı

İYİ Partili Erhan Usta kara delik gibi para yutan yeri açıkladı
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Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na tüneller mevkiindeki karayolunun 13 senedir tadilat gördüğünü ve devletin parasının heba edildiğini gerekçe göstererek soru önergesi veren Usta; şimdi de şantiye sahasına gidip sosyal medya hesabından video paylaştı.

ERHAN USTA: TARİH VERM FANTEZİSİ YÜZÜNDEN YOL ACELE İLE AÇILDI

Karayolunun 2009’un şubat ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını söyleyen Usta, yolun acele ile yapıldığını ve bu yüzden düzen almadığını vurguladı.

Usta: “Sayın Erdoğan’ın tarih verme ve açılış fantezisi uğruna sağlamlaştırma çalışmaları yapılmadan bu yol açıldı. Bu yüzden 13 senedir bu yol sürekli tadilata alınıyor” dedi.

ERHAN USTA: BÜTÜN MASRAFLAR MİLLETİN PARASINDAN ÖDENİYOR

18 km’lik bir alanın çöktüğünden ve toprağa kadar kazıldığını söyleyen Usta, “KGM sıfırdan yapmaktan daha maliyetli bir şekilde burada iş yapıyor” dedi.

Bakan Karaismailoğlu’na verdiği soru önergesinde sorduğu sorulara cevap alamadığını söyleyen Usta, “6 sorudan sadece 1’ine cevap aldık. Onda da bütün masrafların KGM tarafından karşılandığını itiraf ettiler” dedi.

Bu yoldan birilerinin zengin olduğunu iddia eden Usta, “Burası devletin kaynaklarının nasıl heba edildiğinin göstergesidir” dedi.


 

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deli adem
24.10.2022 14:21
erhan usta sen mhp de vekilken orada çökme oluyordu.sizin kendi fabrikanıza beş altı km .her gün geçiyordun neden önceden bir gün dile getirmedin hadi bu soruda benden sana gelsin  
 
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