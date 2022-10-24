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GÜLBİRLİK açıkladı: Zam oranı yüzde 282!

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, Isparta gül çiçeği alım fiyatını açıkladı. Çelik, kilogram fiyatının 22 lira olduğunu söyledi,

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 11:01
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GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik: Zam oranı yüzde 282!

GÜLBİRLİK açıkladı: Zam oranı yüzde 282!
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Isparta gül çiçeği alım fiyatı kilogram başına 22 lira olarak açıklandı. Böylece geçen yıl 7,80 TL olan gül alım fiyatı bir yılda yüzde 282 artmış oldu.


 Yurt dışına pazarlama çalışmaları yürüttüklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

Bizler Yönetim Kurulu olarak üretici ortaklarımızın böylesi sıkıntılı bir ortamda aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak ve rahatlatmak için Birliğimiz ve Rosense AŞ’nin imkanlarını birleştirerek yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler sonucunda 2022 yılı gül çiçeği kilogram fiyatı 22 lira olarak tespit edilmiştir.

Geçen yıl biliyorsunuz gül çiçeği kilogram fiyatı 7,80 lira olarak tespit edilmişti. Geçen yılla kıyasladığımızda 14 lira 20 kuruşluk bir artış yaşanmış oldu, Yüzdelik dilime vurduğumuz ise yaklaşık yüzde 282 artmış oldu."

Üreticiye ödemelerin gelecek hafta başlayacağını belirten Çelik, "Zaten biliyorsunuz bu yıl kampanya döneminde biz üreticilere kilogram başına 12 lira peşin ödemede bulunmuştuk. Geri kalan 10 liralık farkı da hesaplayıp üreticilerimize olan borcumuzu tamamen ödemiş olacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da imkanlar ölçüsünde gül üreticisine en iyi fiyatı verme gayreti içinde olduk" ifadelerini kullandı.

Çelik, bu yıl Isparta'da yaklaşık 2 bin 500 kilogram gül yağı üretiminin yapıldığını aktardı.

  

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