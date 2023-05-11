Bir zamanlar NBA efsanesiydi. Yeni görevi şaşırttı

Editör: Barış Atakan

NBA'de flaş bir gelişme yaşandı. Duke Üniversitesi'nin efsanevi koçu Mike Krzyzewski'nin emeklilikten çıkıp NBA'e danışman olarak katılacağı duyurdu.

NBA, Division I kolej seviyesinde tüm zamanların en çok galibiyet alan koçu olan Hall of Fame üyesi Krzyzewski'nin ligin basketbol operasyonları için yeni özel danışmanı açıkladı.

Koç K'in önümüzdeki hafta, ligin Chicago'daki genel menajerler toplantısında yer alacağı öğrenildi.

NBA, Krzyzewski'nin "lig ofisine, NBA takım yöneticilerine ve ligdeki diğer liderlere basketbolla ilgili birçok konuda danışmanlık sağlayacağını" resmen duyurdu.

Deneyimli koç, beş ulusal şampiyonluğun ardından 2021-22 sezonu sonunda emekliğe ayrılmıştı.

Krzyzewski, Division I seviyesinde 1.202 galibiyet almış, 13 kez Final Four'a katılmış ve 101 kez NCAA turnuva maçı kazanarak tarihe geçmişti.