Bir zamanların tahıl ambarı Konya'da AKP binası önünde buğday isyanı

AKP’nin kalesi olan Konya’da bir AKP’li vatandaş, hasadını yaptığı buğdayları Doğanhisar AKP ilçe başkanlığının önüne döküp isyan etti. Vatandaş, “Çiftçi perişan. Mahsul elimizde kaldı” sözlerini kullandı.

Bir zamanların tahıl ambarı Konya'da AKP binası önünde buğday isyanı

AKP’nin Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirdiği ‘ekonomik kriz’ döneminde, her gün ülkenin farklı noktalarından isyan sesleri yükselmeye devam ediyor. Bir zamanların tahıl ambarı olan Konya’da dahi, AKP’nin yanlış tarım politikaları sayesinde buğday krizi ortaya çıktı.

AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’da, kendisini AKP’li olarak tanıtan bir çiftçi, tarlasındaki buğdayların eline kaldığına isyan etti. Doğanhisar AKP ilçe başkanlığının önüne döktüğü buğdayların önünde açıklama yapan vatandaş, çiftçinin sorunlarından Cumhurbaşkanı’nın haberi olmadığını ifade ederek, durumun farkında olan yetkililerin de ortalıkta gözükmediğini ve konu ile alakalı herhangi bir açıklama yapmadığını söyleyerek isyan etti.

“YİNE AKP’LİYİM”

AKP’ye oy verdiğini ve halen AKP’li olduğunu belirten vatandaş, çiftçinin halinin perişan olduğunu, bu isyanı sadece kendisi için değil bütün Doğanhisarlılar için yaptığını ifade etti.

Ofislerin alım yapamadığına da vurgu yapan AKP’li vatandaş, elinde kalan buğdayları fakir fukaraya dağıtacağını söyledi.

Ayrıca daha önce bu durum hakkında çiftçilerden beklemesini talep eden yetkililere isyan eden vatandaş, daha fazla bekleyecek durumlarının kalmadığını ve yetkililerin kendi koltuklarında oturmaya devam ettiklerini belirtti.

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