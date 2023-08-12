TMO önünde sıra bekleyen buğday üreticileri isyan etti: Mal varlığımı satıyorum bu işi bırakıyorum

Gübreciye borçluyum, mazotçuya borçluyum, her türlü borçluyum. Ben bütün mal varlığımı satıyorum, bu işi bırakıyorum. Yozgat’ta Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) buğdaylarını teslim için sıra bekleyen çiftçiler isyan etti.

KAYNAK: ANKA
TMO önünde sıra bekleyen buğday üreticileri isyan etti: Mal varlığımı satıyorum bu işi bırakıyorum

Yozgat’ta buğday üreticisi isyan etti. Hasadını yaptığı buğdayını TMO’ya teslim edebilmek için sıra bekleyen Yozgatlı çiftçilerden Tugay Efe, "Buğdaylarımızın hepsi yemliğe gitti, sıkıntımız o" dedi ve şöyle konuştu:

"Hep 7,5 lira. Geçen yılki parayla hesapladığınız zaman bu enflasyonla zaten direkt bizim buğdaylarımız 3 liraya falan geliyor. TMO yeni bir adet daha çıkarttı, ‘kasalı arabaları yıkmıyoruz’ diye. Benim kamyonum var. Ben nakliyemi ödeyeceğim. Müteahhitte vermiş 70 liraya ton yıkımını, işçiye müteahhit 14 liradan ödüyor. İşçi haklı olarak bizim buğdaylarımızı yıkmıyor. Memlekette araba yok, bu insanların rezilliği böyle üç gün, dört gün sırada yatıyor. Herkes Sırçalı köşklerde oturuyor. Milletin efendisi çiftçi derlerdi de, milletin biz efendisi falan değiliz. Dışarıdaki köpekten bir farkımız yok."

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"BÜTÜN MAL VARLIĞIMI SATIYORUM, BU İŞİ BIRAKIYORUM"

Yaşadığı sıkıntılar yüzünden çiftçiliği bırakacağını anlatan Ferhat Öztürk, “Çiftçilik yapmaktayım. Arkadaşların dediği gibi burada üç gün, dört gün yatıyoruz. Sadece TMO'dan eksper arkadaşlarımız iyi ama TMO'dan bir tane daha eksper arkadaş temin etseler, gece 12.00’ye kadar çalışsalar bu sıra olmaz. Ben bütün mal varlığımı satıyorum, borcumu ödeyemiyorum. Bana 50 gün, 60 gün para ödeyecek. Benim alacaklım durdurmuyor, para istiyor. Çünkü borçluyum, gübreciye borçluyum, mazotçuya borçluyum, her türlü borçluyum. Ben bütün mal varlığımı satıyorum, bu işi bırakıyorum” diyerek, tepkisini dile getirdi.

"TRAKTÖRÜN TAKSİTİ GELDİ, PARA YOK"

Nurullah Türker isimli çiftçi ise, "8 bin 250 liradan bir tane buğday satan arkadaşımız var mı? Bütün listeler ellerinde. Buğday getiriyorsun, diyor ki; 7 bin 500 lira. Alıma girmedi diyor, götür tüccara. Bir de tüccara yönlendiriyor, falan tüccara gidin diyor. Oraya gidiyorsun 5 bin 500 liraya buğday satıyor. Şimdi çiftçi traktör almış. Traktörün taksiti geldi, para yok. Ağustos'un 30’unda Tarım Kredi Kooperatiflerinin taksiti var, para yok. Önceden haftada 10 günde bir ödeme yapıyorlardı. Bu yıl nasıl olduysa 28 Mayıs'tan sonra her şey değişti. Ödemeler 45 günde, Eylül ayının sonunda para alacağız. Şimdi temerrüde girecek, bütün faizlerimiz, otomatik iki yüz lira ödeyeceğimiz para üç yüz lira olacak. Bizim buğdayımız o zaman ne oldu? Açıkladı 8 bin 250 lira, 7 bin 500 liradan buğday alıyor. Otomatik bizim buğdayımız iki liraya düşecek" ifadelerini kullandı.

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DEVLETİMİZ BİZE PARA VERMESİN, BORCUMUZDAN DÜŞSÜN"

Çiftçi Mustafa Arslan, çiftçinin yaklaşık 2 yıldır buğday üretmek için çabaladığını, son aşamaya geldiklerini hatırlattı, “İki yıl her türlü zorluğu aştık ama maalesef buğday satma zorluğunu aşamıyoruz, çok zor satıyoruz. Bir çiftçi, zaten iki yıl boyunca çok zor şartlarda ürettiği el emeği, göz nuru, onun için borçlandığı, borçlarını ödeyeceği hububatını maalesef satarken büyük sıkıntılar yaşıyor. Sistemsel sıkıntılar yaşıyor, sisteme takılıyor. Aslında çözümü çok basit, ufak tefek meseleler yüzünden burada şu sıcakta insanlar ciddi anlamda mağdur oluyorlar” dedi.

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