AKP'nin kalesinde çiftçiler yol kapattı. 541 milyon TL harcanan kanal projesi çürümeye terk edildi

Konya’da Çumralı çiftçiler su sorunu nedeniyle yol kapatma eylemi düzenledi. AKP’nin en çok oy aldığı kentte çiftçiler iktidara seslendi.

AKP'nin kalesinde çiftçiler yol kapattı. 541 milyon TL harcanan kanal projesi çürümeye terk edildi

Konya'nın Çumra ilçesinde çiftçiler yol kapatma eylemi düzenledi. Kanallarda suyun olmamasından şikayet eden çiftçiler "Ya suyu getirin ya kanalları geri götürün" diyerek slogan attı.

Konya Haber’de yer alan habere göre yol kapatma eyleminde yetkililerden acilen su sorununun çözülmesini isteyen çiftçiler bu konunun çözümü ve seslerinin duyulması için devlet büyüklerini Çumra'ya davet etti.

ACİL ÇAĞRI YAPTILAR

Üreticiler sonlarının Karapınar gibi sürekli obruk oluşan bir yere dönmemesi için acil çağrı yaptılar. Kuyu kullanımının arttığını kaydeden çiftçiler yakında obruk oluşumu Çumra'da da görüleceğinin altını çizdiler. Yol kapatma eylemi jandarma ve polis ekiplerinin araya girmesinin ardından sona erdi.

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541 MİLYON TL HARCANAN PROJE İSE 2017’DE PROJE TERK EDİLDİ

Çumra’ya da su getirecek olan 2012 yılında yapımına başlanan ve 2017 yılında bitirilmesi planlanan Konya AHİ Kanalı çürümeye terk edildi. 541 milyon TL harcanan proje, kanalın çökmesi nedeniyle bir türlü bitirilemedi

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