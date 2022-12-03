﻿Bırakın şu ödül saçmalığını

Yine bankalar için ödül mevsimi başladı.

Yurt dışındaki ekonomi dergileri Türk bankalarına ödül vermeye devam ediyor.

Bu ödüllerin hepsi "En iyi" kelimesiyle başlıyor.

-En iyi banka,

-En iyi bireysel banka,

-En iyi KOBİ bankası,

-En iyi özel bankacılık,

-En iyi operasyon hizmeti veren banka,

-En iyi çağrı merkezi,

-En iyi dijital banka,

-En iyi insan kaynakları yönetimi...

Bu ödüllerin hepsini Türk bankaları alıyor.

Tabii işin garip yanı bu ödülleri alan bankaların ödül aldıkları alanda dökülmeleri.

Mesela her yıl tartışmasız "En iyi dijital banka" ödülü alan banka, 1 hafta sonra büyük bir dijital kıyamet yaşıyor. Sistemi çöküyor, 2 gün tabiri caiz ise kepenk kapatıyor. Bu sistem arızası yılda en az 2 kez tekrar ediyor ama "En iyi dijital banka ödülü" almaya devam ediyor.

Mesela o yıl yüzlerce personeli acımasızca kapının önüne koyan, mobbing yani psikolojik tacizin kralını yapan banka "En mükemmel insan kaynakları ödülü" alıyor.

Robot bankacılık

Daha da komik ödüller var.

En iyi çağrı merkezi ödülü alan bankanın çağrı merkezine ulaşıp derdinizi anlatmanız imkânsız.

Sizi robot karşılıyor: Size yardımcı olabilmem için talebinizi birkaç kelime ile söyleyiniz diyor.

Siz 50 kere de söyleseniz sizi anlayamadım diyor. Ya da müşteri temsilcisine ulaşmak için kırk dereden atlamak zorunda kalıyorsunuz.

İşte bu banka en iyi çağrı merkezi ödülü alıyor.

Daha bitmedi…

En iyi KOBİ ödülü alan bankamız var.

KOBİ'nin ocağına aldığı masraf ve komisyonlarla incir ağacı diken, çektiği üç kuruşluk kredinin yanında 6 tane saçma sapan sigortayı zorla kesen banka var. Bu banka en iyi KOBİ bankası ödülü alıyor.

Bu bankalar bu ödülü nasıl alıyor?

Bunun yanıtını o bankaya ödül veren dergideki reklamlarda bulacaksınız.

Haa bir de reklam tarifesinde…

Şimdi anladınız mı?