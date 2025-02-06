Biraz daha aklıselim söylemler mi kullansak

Yapmayın kardeşim!

Etmeyin!

Hepimizin ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekir.

Birini överken diğerini yermek, kimseye fayda getirmez.

Hele de gençlerimizin, meydan okuyucu ifadeleri ne kendilerine ne partilerine fayda verir.

Kin ve nefret duyguları aşılamaktan başka bir şey kazandırmaz.

Samimi söylüyorum.

*

Hangi siyasi görüşten olursa olsun!

Hangi siyasi partinin yönetimlerinde bulunurlarsa bulunsunlar, hiçbirimiz bu ülkenin ortak değerlerini yıpratıcı ve onların onurunu kırıcı eylem ve söylem içinde bulunamayız…

Bulunulmamalıdır…

Hele de Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin paşalarına…

Komutanlarına, çirkin ifadeler hiç mi hiç yakışmadı, derim.

*

Geçtiğimiz çarşamba akşamı haberleri tararken ‘Sözcügazetesi.com.tr’de bir haber gözüme ilişti.

Haberin konusu, Türkiye’yi en çok rahatsız eden bir konu.

Habere göre, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, AKP Gençlik Kolları Başkanı Hamza Coşkun, ihraç edilen teğmenleri de fotoğraflayarak bir paylaşımda bulunmuş.

Hem kullanılan ifade meydan okuyucu ve incitici hem genç bir insan olarak, ülkemin şerefli paşaları ve genç subaylarıyla ilgili kullandığı ifade tedirgin ediciydi.

*

Dile yakışmayan…

Yüreği acıtan…

Vicdanları rahatsız eden bu ifadelerin karşısındakilere üzüntü vermekten başka bir karşılığı olmaz, olamaz!

Keşke böyle bir meydan okuyucu ifade kullanılmamış olsaydı.

*

Haberdeki fotoğrafa bakıyorum da AKP’nin gençlik kolları başkanı, Sayın Erdoğan’ın: “Biz 85 milyon vatandaşıyla birlikte Türkiye’nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz.” sözüyle hiç mi hiç yakışmıyor, uyuşmuyor.

Bu genç insan bunu paylaşırken, sahiden de bilinçli olarak mı, yoksa bir gençlik hezeyanıyla mı paylaşımda bulundu bilemiyorum.

*

Ben aklı başında olan -tecrübeli ya da tecrübesiz- hiçbir siyasetçinin;

“Recep Tayyip Erdoğan, en kudretli paşalarınızın hapiste altını bezletti. Siz kimsiniz de ona kafa tutuyorsunuz” şeklinde bir mesaj paylaşacağına inanamıyorum.

Kardeşlikten…

Birleştiricilikten…

Birlikte olmaktan söz edilirken, ülkenin tamamını kucaklama çağrısında bulunan, Erdoğan’ın, Turgutlu İlçesindeki gençlik kolları başkanının bu mesajının bir kez daha çok yakışıksız olduğunu söylemek isterim.

‘Kudretli paşalarınızın…’ denilirken, o paşalar hangi ülkenin paşalarıydı ki?

“Siz kimsiniz?” derken, onlar da bu ülkenin gencecik değerli subayları değil miydi?

*

Ve onlar sadece; bu ülkenin kurucusuna…

İlk cumhurbaşkanına…

Ve ilk başkomutanına, minnet duygularını ifade etmişlerdir.

O genç subayların ağzından çıkan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganının başka bir tarafa çekilmesinin kimseye bir fayda vermeyeceğini, söylemek isterim.!

*

Yapmayın gençler!

Etmeyin, eylemeyin!

Daha önce bu senaryo uygulamaya konuldu.

Birbirimizi, ayrıştıracak ya da hasım olma noktasına getirecek bu tür meydan okuma ifadeleri hiçbirimize hem yakışmıyor hem de fayda getirmez.

Söyleyene hiçbir şey kazandıramayacağı gibi, toplum nezdinde kendisini itibarsızlaştırır.

Bunlar nasıl görülemez anlayamıyorum.

*

“Biraz daha aklıselim söylemler mi kullansak” diyorum.