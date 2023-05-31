Biri bunu açıklasın: Akp’nin yüzde 70 oy aldığı Malatya’da upuzun ekmek kuyruğu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı illerden Malatya, depremin üzerinden geçen yaklaşık 4 aylık (115 gün) sürede hala ekmek kuyruğu görüntülerine sahne olmaya devam ediyor.

Malatya'da, ücretsiz ekmek dağıtımını sürdüren MEGSAŞ ekmek fabrikası önündeki upuzun kuyruk vatandaşın gerçeğini ortaya koydu.

DEPREMİN ÜZERİNDEN 4 AY GEÇTİ EKMEK KUYRUĞU BİTMEDİ

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri tamamlandı. Erdoğan yüzde 52 oranında oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42 oranında oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara seçimi Erdoğan kazandı.

Depremin etkilerinin henüz çok sıcak olduğu günlerde vatandaş, terk edildiği yalnızlığa sandıktaki tercihi ile karşılık vereceğini dile getirdi ancak AKP deprem bölgesinde yüksek oy oranları ile seçimi kazandı. 4 ayı bulan sürede hala uzun ekmek kuyrukları oluşurken tercihin iktidardan yana olması “nasıl oluyor bu” sorusunu akıllara getirdi.

YAPACAĞIM DEMEK YERİNE YAPMAK KAZANDIRDI

Vatandaşın sandıktaki tercihi gösterdi ki vaat edilen değil vatandaşa ulaştırılan sandığın galibini belirledi. Evrensel’den Berfin GÜLER’in 18 Nisan tarihli haberi Malatya’daki vatandaşın sandıktaki tercihi hakkında mesajı vermişti. 150 metreye varan ekmek kuyruğunda vatandaşların farklı tepkileri oldukça dikkat çekici. Haberde “devletimiz sağ olsun” diyen vatandaş ile “Nerede bu devlet?” diyen vatandaşın diyalogu şu şekilde:

Sıradaki bir kadın “Halimize şükür en azından iki ekmek alıyoruz, devletimiz sağ olsun” diyor. Sıradan başka bir adam da “Ne evimiz var ne işimiz. Neyin var, neye şükrediyorsun?” diye tepki gösterince “Evim yok ama çadırım var, beğenmeyen varsa gitsin” deyince tartışma iyice hararetleniyor. Sıradakilerin az bir kısmı şükrederken, büyük bir kesimden tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bir diğer adam dahil oluyor tartışmaya, “Şükretmeyin, neyimiz kaldı şükredecek? Nerede bu devlet?” diyor ve diğerleri de onu destekliyor.

"CUMHURBAŞKANI HAKSIZ BİR AVANTAJDAN YARARLANMAYA DEVAM ETTİ"

Vatandaşın tepkilerini ve tercihlerini anlamaya çalışırken iktidar ve devletin nasıl iç içe geçtiğini de görmek gerek. Devletin kurumlarını depreme hazırlıksız yakalatan iktidarın, devletin imkanlarını avantaja dönüştürdüğü, seçim döneminde uluslararası gözlemciler tarafından da ortaya koyuldu.

AGİT Parlamenter Asamblesi’nin Heyet Başkanı Farah Karimi, seçim gözlem raporunda devletin imkanlarının iktidar lehine kullanılmasına yer verdi. Karimi’nin raporunda, haksız avantaj olarak belirtilen açıklama şu şekilde:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin değerlendirmemiz, iki hafta önce sizlerle paylaştıklarımızla benzerlik göstermektedir. Birinci turda, şartların eşit sağlanmadığı ve kampanyanın adil olmadığı yönündeki endişeler devam etmiştir. Görevdeki cumhurbaşkanı haksız bir avantajdan yararlanmaya devam etti.”