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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

Global bir site olan FillGap News isimli magazin sayfası tarafından seçilen "Dünyanın En Güzel 14 Müslüman Kadını" listesinde sadece 3 Türk var. Ebru Şahin, Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Pınar Deniz, Tuba Büyüküstün liste dışı kalırken zirveye yerleşen isim herkesi şaşırttı.

Galeri Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 17:33
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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

14. Mehwish Hayat – PakistanPakistan, Karaçi'de doğdu. Mehwish Hayat, Punjab Nahi Jaungi filminde oynadıktan sonra ünlü olan Pakistanlı bir aktris. Load Wedding, Chalawwa ve London Nhi Jaunga, onun en yüksek hasılat yapan filmlerinden bazıları.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

Müslüman kadın, Mera Qatil Mera Dildar dramasıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında övgü ve adaylık kazandı. 2019 yılında Pakistan hükümeti tarafından üstün çalışmaları nedeniyle Tamgha-e-Imtiaz ile onurlandırıldı.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

13. Şeyha Manal – BAESheikha Manal, ünlü bir kadın politikacı ve Dubai'nin yönetici ailesinin bir üyesidir. Adı en yaygın olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kadınları destekleyen bir kuruluş olan Dubai Kadın Kuruluşu'nun (DWE) başkanı olarak biliniyor.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomik, sosyal, spor ve politik arenalarında kadınları güçlendirmek için çalışıyor.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

12. Amreeha Al-Taweel - Suudi ArabistanSuudi Arabistanlı bir hayırsever ve eski prenses. Bu unvanı Prens Al Waled bin Saud ile evlendikten sonra aldı. Al Waled bin Talal Vakfı'nın başkanı ve Siatect'te mütevelli heyeti üyesidir. Suudi Arabistan'da kadın haklarını desteklediği için insanlar ona hayran.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

Amreeha, Yılın Kadın Kişiliği Ödülü ve IIP Özel İnsani Yardım Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül aldı. 2022'nin en güçlü Arap kadınlarından ve güzel Müslüman kadınlarından biridir.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

11. Rawan Bin-Hussain – Kuveyt2022'de en güzel on Müslüman kadın listesinde 11. sırada Rawan Bin Hussain var. 30 Aralık 1996 doğumlu Kuveytli bir model, blog yazarı ve iş kadınıdır. Rawan, Ted Baker'la oynadıktan sonra ünlendi ve Vogue Arabia'da yer aldı. Medya, görünüşünü Amerikalı aktris Brooke Shields ile karşılaştırdığında ilk kez ilgi odağı oldu.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

Kısa süre sonra Twitter'da #BrookeShieldsOfKuwait hashtag'i ile trend olmaya başladı. Instagram'da 6.8 milyon takipçisi olan Rawan Bin Hussain, listemizdeki en genç ve en güzel Müslüman kadın.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

10. Reham Khan- PakistanReham, İngiliz vatandaşı Pakistanlı bir gazetecidir. BBC'nin ve ardından Pakistan medyasının bir parçasıydı. İki çocuk annesi ve Pakistanlı politikacı Imran Khan'ın karısıydı.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

Reham Khan, Amerika'dayken BBC ile çalışmış ve son zamanlarda 'Jannan' adında bir Pakistan filminin yapımcılığını yapmış bir gazetecidir. Pakistan'a geldiğinde 'news one' adlı bir haber kanalına katıldı.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

9. Shaikha Mahra- BAEShaikha Mahra 'Dubai Prensesi' unvanı, mevcut Dubai Hükümdarı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum'un kızlarına verildi.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

Şeyh Mohammad Bin Rasheed al Maktoum'un kızıdır. İlk görüntüsü sosyal medyaya düştüğünde herkes prensesin sevimli gülen yüzünü beğeniyor.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

8. Mahira Khan- PakistanMahira Khan çok yönlü bir Pakistanlı aktris. Pakistan eğlence endüstrisinin parlayan yıldızı ve Pakistan'ın en popüler ve en yüksek ücretli aktrislerinden biridir. Karaçi'de doğan Khan, kariyerine 2006'da VJ olarak başladı. İlk çıkışını Atif Aslam'ın karşısında Romantik Bol (2011) filminde yaptı ve En İyi Kadın Oyuncu (film) adaylığı için Lux Stil Ödülü kazandı.Sosyal medyada Mahira'yı takip eden büyük bir hayranı var. Hintçe Film Endüstrisinde ilk çıkışını 2017'nin başlarında, Shah Rukh Khan'ın karşısında Rahul Dholakia'nın Raees filminde yaptı.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

7. Meryem Uzerli - TürkiyeMuhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel gözleri hayranlarını büyülüyor. Hürrem rolüyle çeşitli ödüller aldı.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

Yaşadığı durum “tükenmişlik sendromu” olarak biliniyor. Yaşadığı sorunlar sonucunda diziyi bırakıp ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Meryem, Müslüman kadınlar için modayı yeni bir boyuta taşıyor. Dünyanın her yerinden hayranları çekecek kızıl saçları ve gözleri var.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

6. Muna Ebu Süleyman - Suudi ArabistanMuna Abu Sulayman, Arap ve Müslüman bir medya kişiliği, kendine çok güvenen ve etkileyici bir hanımefendi. ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Philadelphia'da doğdu.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

İlkokuldan kolej ve lisansüstü okullara kadar Suudi Arabistan, Malezya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşadı. Muna, dünyanın en etkili Müslüman kadınlarından biri seçildi. MBC TV'nin en popüler sosyal programlarından biri olan Kalam Nawaem'in sunucularından biridir.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

5 . Cyrine Abdelnour - LübnanCyrine Abdelnour , Lübnanlı bir şarkıcı, oyuncu ve modeldir. Ortadoğu'nun en güzel kadınlarından biri olan Cyrine Abdelnour 5 numaradan geliyor.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

Muhteşem bir müzisyen, model ve oyuncu. Arap dünyasında oldukça popüler hale gelen birçok albüm çıkardı.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

4. Zarine Khan- HindistanZarine Khan, adı gibi en güzel Müslüman kadınlardan biridir. Hintçe film endüstrisinde çalışan bir Hintli aktris ve modeldir, ancak Tamil ve Pencap filmlerinde de rol almıştır.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

Pathan ailesinde Mumbai, Maharashtra, Hindistan'da dünyaya gelen Khan, çeşitli TV dizilerinde, reklamlarda ve filmlerde çalıştı.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

3. Nesrin Tafish - FilistinŞair ve yazar Yousef Tafesh ve Cezayirli bir annenin çocuğu olarak Halep, Suriye'de doğan Filistinli bir aktris.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

Suriye eğlence sektöründe çalışıyor. Güzel gözleri ve çekiciliği ile dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını büyüledi.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

2. Fahriye Evcen- Türkiye4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya geldi. Fahriye Evcen aslen Samsun Bafralıdır fakat baba tarafından Yunanistan Kavala, anne tarafından Çerkes kökeni vardır. Verdiği bir röportajda, Almanya'da yaşadığı dönemde ailesiyle birlikte zor günler geçirdiğini söyledi. 7 yaşındayken Alman Neo-Naziler, Solingen şehrinde Türkler'in yaşadığı evleri kundaklamaya başlayınca dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttular. Fahriye Evcen, Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2005 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterini oynayarak yaşadı. 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Necla' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. İlk sinema filmi deneyimini 2007 yılında 'Cennet' adlı filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Fahriye Evcen, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

1. Hande Erçel - Türkiye24 Kasım 1993 tarihinde Bursa'nın Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde tamamladı. 2012 yılında düzenlenen Miss Civilization of Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilip Türkiye Medeniyetler Kraliçesi seçildi. Aynı yıl düzenlenen Miss Civilization of the World (Dünya Medeniyetler Kraliçesi) yarışmasında ikinci seçildi. Hande Erçel, güzellik yarışmasında adını duyurmasının ardından oyuncu olmaya karar verdi. 2014 yılında Show TV'de yayınlanan ve 5. bölümde sonlanan 'Çılgın Dershane Üniversitede' adlı dizide 'Meryem' karakterini oynayarak ilk kamera önü oyunculuk deneyimini yaşadı. 2014 yılında 'Hayat Ağacı' dizisinde 'Selin Karahanlı' rolüyle ekranlara geldi.

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Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

2015 yılında 'Güneşin Kızları' aslı dizide 'Selin Yılmaz' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. İlk oyunculuk deneyimlerinin ardından genellikle romantik komedi türündeki yapımlarda rol alan Hande Erçel, oyunculuk yeteneğinin vasat olması dolayısıyla eleştiri alsa da geniş hayran kitlesine ulaştı. 20221 yılında başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki 'Eda Yılmaz' karakteriyle büyük ilgi gördü.

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