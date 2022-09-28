Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

2. Fahriye Evcen- Türkiye4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya geldi. Fahriye Evcen aslen Samsun Bafralıdır fakat baba tarafından Yunanistan Kavala, anne tarafından Çerkes kökeni vardır. Verdiği bir röportajda, Almanya'da yaşadığı dönemde ailesiyle birlikte zor günler geçirdiğini söyledi. 7 yaşındayken Alman Neo-Naziler, Solingen şehrinde Türkler'in yaşadığı evleri kundaklamaya başlayınca dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttular. Fahriye Evcen, Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.