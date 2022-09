Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

1. Hande Erçel - Türkiye24 Kasım 1993 tarihinde Bursa'nın Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde tamamladı. 2012 yılında düzenlenen Miss Civilization of Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilip Türkiye Medeniyetler Kraliçesi seçildi. Aynı yıl düzenlenen Miss Civilization of the World (Dünya Medeniyetler Kraliçesi) yarışmasında ikinci seçildi. Hande Erçel, güzellik yarışmasında adını duyurmasının ardından oyuncu olmaya karar verdi. 2014 yılında Show TV'de yayınlanan ve 5. bölümde sonlanan 'Çılgın Dershane Üniversitede' adlı dizide 'Meryem' karakterini oynayarak ilk kamera önü oyunculuk deneyimini yaşadı. 2014 yılında 'Hayat Ağacı' dizisinde 'Selin Karahanlı' rolüyle ekranlara geldi.