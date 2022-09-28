Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı

8. Mahira Khan- PakistanMahira Khan çok yönlü bir Pakistanlı aktris. Pakistan eğlence endüstrisinin parlayan yıldızı ve Pakistan'ın en popüler ve en yüksek ücretli aktrislerinden biridir. Karaçi'de doğan Khan, kariyerine 2006'da VJ olarak başladı. İlk çıkışını Atif Aslam'ın karşısında Romantik Bol (2011) filminde yaptı ve En İyi Kadın Oyuncu (film) adaylığı için Lux Stil Ödülü kazandı.Sosyal medyada Mahira'yı takip eden büyük bir hayranı var. Hintçe Film Endüstrisinde ilk çıkışını 2017'nin başlarında, Shah Rukh Khan'ın karşısında Rahul Dholakia'nın Raees filminde yaptı.