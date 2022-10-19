Rolden beklentilerini sıraladı. Hande Erçel 'sınırım olmaz' dedi

Bir süredir yeğeni Aylin Mavi'nin rahatsızlığı ile uğraşan ve kötü bir psikolojik süreç yaşayan oyuncu Hande Erçel, yeğeninin sağlık durumunun daha iyiye gittiği açıklamasını yaparken verdiği bir röportajda bir süredir ara verdiği oyunculuğa dair yeni açıklamalarda bulundu. Kendisine gelecek senaryo tekliflerine dair tüyolar veren Erçel, “Senaryo içime sinsin, ruhuma işlesin istiyorum. Hikayede gerçek ve ters köşe bir karakter olursa ancak mutlu oluyorum. Rolü seversem sınırım pek olmaz. Anti kahramanlara bayılıyorum” şeklinde konuştu.

SIFIR BEDEN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Erçel bir yandan bu tarz açıklamalar yaparken, bir yandan da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kendisinden söz ettirdi. Reklam yüzü olduğu bir marka için verdiği pozlarını paylaşan güzel oyuncunun sıfır beden görüntüsü olay oldu. Erçel'in bazı takipçileri fotoğraflar üzerinde filtreler uygulandığı iddiasında bulundu.