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Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni poz

Hamilelik sürecini dinlenerek geçiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından karnının belirginleştiği bir fotoğraf paylaştı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 15:50
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5 aylık hamile olan Fahriye Evcen'den yeni poz

Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni poz
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'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında evlenmişti. Oyuncu çift, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşadı.

İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor. 

Güzel oyuncu geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından gece 3’te bir paylaşım yaparak incir ve kızılcık aşerdiğini ifade etmişti. 

5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya sayfasından belirginleşen karnını paylaştı.

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