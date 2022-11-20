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  • Oyuncu Fahriye Evcen'in okul yıllığı gündem oldu. Neden yıllık sayfasında hakkında bir yorum yazılmadı

Oyuncu Fahriye Evcen'in okul yıllığı gündem oldu. Neden yıllık sayfasında hakkında bir yorum yazılmadı

Fahriye Evcen sosyal medyanın gündemine yerleşti. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Fahriye Evcen, üniversite yıllığında hakkında hiçbir şey yazılmaması ile gündem oldu. Ünlü oyuncu için sadece okul yönetiminin tek cümlelik bir temennide bulunduğu görüldü.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 10:10
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Oyuncu Fahriye Evren okul yıllığındaki sayfası ile gündem oldu

Oyuncu Fahriye Evcen'in okul yıllığı gündem oldu. Neden yıllık sayfasında hakkında bir yorum yazılmadı
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Kendisi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan, oğulları Karan'ın ardından şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan Fahriye Evcen'in üniversite yıllarına ait olan okul yıllığı yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

 

2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olan Fahriye Evcen, kep töreninde kız arkadaşlarıyla peş peşe pozlar vermişti. Eğlenceli pozlarıyla dikkat çeken Evcen'in üniversite için hazırlanan yıllığındaki bir detay dikkat çekmişti.

Fahriye Evcen'in diğer öğrencilerin yanı sıra okul yıllığında hiçbir arkadaşının yorum yazmaması dikkat çekmişti. Evcen'in boş kalan anı kısmına ise okul tarafından "Arkadaşımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyoruz" yazıldı.

O dönem oyunculuk kariyerine başlayan Fahriye Evcen'in yoğun iş temposundan dolayı okula gidemediği bu yüzden de pek arkadaşının olmadığı ileri sürüldü.

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