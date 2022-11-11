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Fahriye Evcen karnı burnunda pozunu paylaştı

İkinci oğluna 6 aylık hamile olan oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından karnı burnunda bir pozunu yayınladı. Evcen'in fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:59
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6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'den yeni poz geldi

Fahriye Evcen karnı burnunda pozunu paylaştı
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'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünya evine girmişti. Oyuncu çift, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşadı.

İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor. 

Güzel oyuncu geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından gece 3’te bir paylaşım yaparak incir ve kızılcık aşerdiğini ifade etmişti. 

6 aylık hamile olan Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya sayfasından belirginleşen karnını paylaştı.

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