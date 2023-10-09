Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından “Van Memur-Sen TOKİ’de Hırsızlık Vakası” şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış olup ele geçirilen bisiklet, tarafımızca sahibine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

Bisikletini teslim alan şahıs ise polis ekiplerine teşekkür etti.