Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı

Van’da bisiklet çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahıs, polis ekiplerince aynı gün yakalandı.

KAYNAK: İHA
Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından “Van Memur-Sen TOKİ’de Hırsızlık Vakası” şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış olup ele geçirilen bisiklet, tarafımızca sahibine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

Bisikletini teslim alan şahıs ise polis ekiplerine teşekkür etti.

Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Uzmanından kritik mevsimsel depresyon uyarıları Sağlık
Uzmanından kritik mevsimsel depresyon uyarıları
Döviz bürosunda buna dikkat edin. Bir anlık dalgınlık binlerce liraya mal oldu Yaşam
Döviz bürosunda buna dikkat edin. Bir anlık dalgınlık binlerce liraya mal oldu
Kylie Jenner İsrail paylaşımını tepkilerden sonra sildi Magazin
Kylie Jenner İsrail paylaşımını tepkilerden sonra sildi
Volkan Demirel ve Buffon EURO 2032 için konuşacak Spor
Volkan Demirel ve Buffon EURO 2032 için konuşacak
Ünlü otel icradan satılık. 13 katlı 212 odalı Ekonomi
Ünlü otel icradan satılık. 13 katlı 212 odalı
Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar yüzde 70 arttı. Utanç verisi Gündem
Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar yüzde 70 arttı. Utanç verisi
Almanya'da Kim Min-Jae fırtınası. Bayern Münih'te rekor kırdı Spor
Almanya'da Kim Min-Jae fırtınası. Bayern Münih'te rekor kırdı