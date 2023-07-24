Bisiklet tartışması, silahlı-baltalı kavgaya dönüştü; o anlar kamerada

Kütahya’nın Fatih ilçesinde, bir apartmanın girişine park edilen bisiklet yüzünden komşular arasında başlayan tartışma, silahlı ve baltalı kavgaya dönüştü. Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Kavga anı ve çevrede yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olay yerine sevk edildi

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Celal Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. (39) isimli şahıs, apartmana giriş yaparken oğlunun bisikletinin kapının önüne konulduğunu fark etti. Bunun üzerine daha önce de aynı konuda sorun yaşadığı komşusu A.D.'nin (38) kapısını çaldı. Kapıyı açan A.D. ile A.İ. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., evinde bulunan pompalı tüfekle A.İ.'ye ateş etti. A.İ. de otomobilinden aldığı balta ve sopayla A.D.'ye saldırdı. Silah sesleri ve gürültü üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

4 kişi gözaltına alındı, kavgada kullanılan malzemelere el konuldu

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede kavgaya karışan A.D. ve A.İ.'nin yanı sıra eşleri H.D. (31) ve S.İ.'yi (35) de gözaltına aldı. Kavgada kullanılan pompalı tüfek, balta, sopa ve fişeklere de el konuldu. Olayda şans eseri kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kavga anının başka bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, silah sesleri duyan mahalle sakinlerinin panik içinde kaçtıkları ve park halindeki otomobillerin arkasına saklandıkları görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.