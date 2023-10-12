Bisiklet Turu'nun Marmaris Yalıkavak etabı başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun beşinci günü olan Marmaris-Yalıkavak etabı için start verildi.

Bisiklet Turu'nun Marmaris Yalıkavak etabı başladı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 5. etabı olan Marmaris - Yalıkavak etabı başladı.

Yarışmacıların imzalarını atmalarının ardından Atatürk Caddesi’nde kurulan platformda Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Belediye Başkan Yarcımdıcısı Suzan Zift ve Ali Zağlı başlangıç işaretini verdi.

24 takımdan 141 bisikletçi katılımıyla 180.6 kilometrelik Marmaris-Yalıkavak etabında bisikletçiler, Gökova güzergahından pedal basarak Sakar Geçidi tırmanışını yaparak Menteşe’ye ulaşacak. Menteşe, Yatağan ve Milas ilçelerinin ardından Bodrum’un Güvercinlik, Gündoğan Mahallesi’nden de geçecek olan sporcular, Yalıkavak Marina’daki bitiş noktasına gelecek.

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