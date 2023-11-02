Bitcoin 1 milyon TL’ye yükseldi. Fed etkisi 17 ayın zirvesine çıkardı

Bitcoin, Fed başkanının açıklamaları sonrası yeniden 17 ayın zirvesine çıkarak 1 milyon TL’ye yükseldi.

Bitcoin 1 milyon TL’ye yükseldi. Fed etkisi 17 ayın zirvesine çıkardı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın "güvercin" kabul edilen dünkü açıklamaları sonrasında hisse senedi piyasaları ve altın ile birlikte kripto paralarda da değer artışı görüldü.

Bitcoin, 35 bin 900 dolar ile 17 ayın zirvesine yükselirken, dolar/TL'nin 28.30'un üzerine tırmanmasıyla da 1 Bitcoin'in değeri ilk kez 1 Milyon TL'ye yükseldi.

Bitcoin, Fed'in faiz artırımlarını bitirdiği umutları ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’n (SEC) spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına onay vereceği beklentileri arasında 17 aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi.

En büyük dijital token Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4 artış gösterdi ve Perşembe günü Singapur'da saat 10.53 itibarıyla 35.840 dolardan işlem gördü. Eylül ayının ortasından bu yana yüzde 142 artışla 42 dolara ulaşan Solana ağının SOL tokeni de dahil olmak üzere bazı küçük kripto paralar tırmanışa geçti.

Bitcoin bu yıl, SEC'in BlackRock Inc. gibi şirketlerin doğrudan Bitcoin'e yatırım yapacak ilk ETF'leri başlatma başvurularını onaylayabileceği yönündeki beklentiler ile iki kattan fazla değer kazandı.

Dexterity Capital LLC'nin ortağı Michael Safai, "Direnç" 35.000 dolar civarında sıkılaştı "ancak ETF haberleri etrafında 37.000 dolara doğru bazı koşular yapmak için yeterli sürekli momentum var" dedi.

DOLAR BAZINDA ZİRVE EKİM 2021'DE GÖRÜLDÜ

Bitcoin Ekim 2021'de 69.045 dolar ile zirveye ulaşmıştı.

Bitcoin dünkü Fed açıklamalarının ardından önemli bir seviyeyi aştı. Bugün itibarıyla 1 Bitcoin 1 milyon TL'ye yükselmiş oldu.

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