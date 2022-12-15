Her ne kadar WAVES coin gibi birçok altcoin popülerlik kazansa da hâlâ en büyük kripto paralar Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH). Bitcoin, piyasa değeri bakımından birinci; Ethereum ise ikinci sırada yer alıyor. Bitcoin ve Ethereum’un hareketleri tüm kripto para piyasasına yön veriyor. Doğal olarak yatırımcıların ve traderların en büyük gözdesi de bu iki kripto para birimi.

Peki Bitcoin ve Ethereum satın alırken dikkat etmeniz gerekenler neler? Gelin beraber bakalım.

Piyasanın durumunu öğrenin

Bitcoin ya da Ethereum satın almadan önce piyasanın durumunu mutlaka öğrenmelisiniz. Boğa piyasasında mıyız yoksa ayı piyasasında mıyız? Bitcoin dominans ne söylüyor? Bu soruların cevabı, Bitcoin ve Ethereum al sat işlemlerinizden kârlı çıkmanız için kritik olabilir.

Boğa ve ayı piyasası nedir?

Boğa piyasası ve ayı piyasası kavramları, piyasanın genel görünümünü açıklamak için kullanılır. Boğa piyasası, başta BTC coin olmak üzere piyasadaki varlık fiyatlarının sürekli bir yükseliş trendinde olduğu dönemi ifade eder. Ayı piyasası ise bunun tam tersidir. Bu dönemde kripto paralar sürekli bir düşüş trendine girer.

Boğa piyasasında Bitcoin ve Ethereum satın alacaksanız, fiyatın yükseliş koşusuna başlamasından önce alım yapmaya çalışmalı ve FOMO’ya kapılmamaya dikkat etmelisiniz. Ayı piyasasında riskler boğa piyasasına göre daha yüksektir çünkü trend aşağı yönlüdür. Ancak bu dönemde düşük fiyattan Bitcoin ve Ethereum toplamak, uzun vadeli yatırım yapmak için avantajlı olabilir.

Bitcoin dominans nedir?

Kripto para traderları için kripto piyasasının toplam değerindeki BTC payı önemli bir veridir. Bitcoin piyasa değerinin kripto piyasasının toplam değerine oranı ölçülerek Bitcoin dominans oranı tespit edilir.

BTC dominansının yükselmesi, Ethereum dahil altcoinlerden Bitcoin’e bir fon akışı olduğuna işaret eder. Bu, Bitcoin dışındaki kripto paraların değerinde düşüş görülebileceği anlamına gelir. Bitcoin dominansın yüksek olduğu dönemlerde BTC fiyatı düşerse, ETH ve diğer altcoinlerin fiyatı bundan daha da olumsuz etkilenebilir. Öte yandan BTC dominansın düşmesi, BTC’den ETH dahil altcoinlere fon akışı olduğuna işaret eder.

Gelişmeleri takip edin

Bitcoin ve Ethereum satın almadan önce blok zincir ve kripto para dünyasındaki gelişmeleri takip etmekte fayda vardır. Bitcoin ve Ethereum’a rakip bir blok zincir ağında önemli bir güncellemenin gerçekleşmesi, BTC ve ETH fiyatını da etkileyebilir. Devletlerin ve finansal kuruluşların Bitcoin ve Ethereum hakkındaki yasal kararları da fiyatlar üzerinde etkili olur. Örneğin, Çin’in Bitcoin madenciliğini yasakladığını açıklaması o dönem BTC fiyatında düşüşe yol açmıştı.

Balinaları izleyin

Kripto para piyasasında devasa miktarlarda kripto para bulunduran kişiler ya da kuruluşlara “balina” denir. Balinaların cüzdan hareketleri kripto traderları ve yatırımcıları tarafından yakından izlenir. Çünkü balinaların yaptığı Bitcoin ve Ethereum alım satımları tüm piyasayı derinden etkiler.

Bitcoin ve Ethereum satın alırken balinaların hareketlerini izlemenizde fayda vardır. Eğer bir balina, kripto para cüzdanından bir borsadaki hesabına büyük miktarda Bitcoin ya da Ethereum aktarmışsa onun yakın zamanda BTC ya da ETH satışı gerçekleştireceği düşünülebilir. Borsalardan cüzdanlara BTC ve ETH aktarımı gerçekleştirdiğinde ise bu, balinaların BTC ve ETH coinlerini bir süre elde tutacağı şeklinde yorumlanabilir.

Bir strateji belirleyin

Bitcoin ve Ethereum satın alımlarınızı rastgele yapmamalısınız. İyi bir trader ve yatırımcı, kripto para satın almadan önce mutlaka kendisine bir strateji belirler. Siz de bir trading ya da yatırım stratejisi belirlemeli ve bu strateji doğrultusunda hareket etmelisiniz.

İşlemlerinizi güvenilir borsalarda yapın

Bitcoin al sat ve Ethereum al sat işlemleri kripto para borsalarından yapılır. Bugün tüm dünyada çok sayıda kripto para borsası bulunuyor. Ancak Bitcoin ve Ethereum satın alırken güvenilir borsaları kullandığınızdan emin olun. Uzun süredir piyasada olan ve kullanıcı memnuniyeti yüksek kripto para borsalarını kullanın.

Türk Lirası ile kripto para satın almak

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