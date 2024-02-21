Bitget Platform Token’ı (BGB) $0.4 seviyesinden $1.05 seviyesine yükselerek rekor kırdı

Yazım itibarıyla son 7 günlük dönem içerisinde %60,52 kümülatif artış yaşayan token, geçtiğimiz 4 ay boyunca “istikrarlı büyüme” gösterdi.

BGB sahipleri tokenlerini stake ederek yıllık yüzde 2 getiri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda stake ettikleri miktara göre günlük ücretsiz çekme limitleri de kazanıyor. Bitget kullanıcıları BGB stake ederek ve Bitget hesaplarını web3 etkileşimleri için bir “merkezi cüzdan” olarak kullanarak zincir içi çekme ücretlerinden tasarruf edebiliyor.

BGB’nin devam eden yükselişinin Bitget’in başarılı iş verileri ile bağlantılı olduğu belirtildi. Coinglass verilerine göre, Bitget’in sözleşmeler için ortalama günlük işlem hacmi 9 milyar dolara ulaşabiliyor; bu rakam ikinci sıradaki borsa OKX’in hacminin yaklaşık yüzde 70’ine eşit. Bitget’in platform tokeni BGB’nin 1,4 milyar dolar piyasa değerine sahip olduğu açıklandı.

BİTGET İŞLEM HACMİ 10 KAT ARTACAK

Borsa sektörü döngüsel olduğu için, Bitget’in boğa piyasasındaki kullanıcılara ait işlem hacminin ayı piyasasına göre on katına kadar çıkabileceği öngörülüyor. BTC’nin 2024 yılında üç katlık bir artış yaşayabileceğini varsayarsak, Bitget’in platform tokeni BGB’nin de 2024 yılında mevcut piyasa değerine oranla 5-8 kat artış yaşayabileceği açıklandı.

BİTGET HAKKINDA

2018 yılında kurulan Bitget, dünyanın önde gelen kripto para borsası ve Web3 şirketidir. 100'den fazla ülke ve bölgede 20 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Bitget borsası, öncü Copy Trade özelliği ve diğer işlem çözümleriyle kullanıcıların daha akıllı işlemler yapmalarına yardımcı olmayı taahhüt eder. Eskiden BitKeep olarak bilinen Bitget Wallet, cüzdan işlevselliği, swap, NFT Pazar Yeri, DApp tarayıcısı ve daha fazlasını içeren bir dizi kapsamlı Web3 çözümü ve özelliği sunan dünya standartlarında çok zincirli bir kripto cüzdanıdır. Bitget, efsanevi Arjantinli futbolcu Lionel Messi ve resmi eSpor etkinlikleri organizatörü PGL de dahil olmak üzere güvenilir ortaklarla yaptığı iş birlikleri aracılığıyla bireylere kriptoyu benimsemeleri için ilham veriyor.