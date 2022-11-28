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Bitki çayının büyük zararını kimse bilmiyor. Faydalı diye bardak bardak içiliyor

Mevsimsel geçişlerde hastalıklara karşı koruduğu bilinen bitki çayı nedeniyle karaciğer enziminin yükseldiğinin ortaya çıkması korkuttu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 16:22
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Bitki çayının büyük zararı: Karaciğer enzimini yükseltiyor

Bitki çayının büyük zararını kimse bilmiyor. Faydalı diye bardak bardak içiliyor
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Sıklıkla tüketilen bitki çaylarıyla ilgili uzmanı çarpıcı uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Özgür Enginyurt, grip olan insanların çok fazla bitki çayı içmemesi gerektiğini, aksi halde zararlı olabileceğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Vatandaşlarımız sık sık bitki çayları ve bitkisel ürünler tüketmekte. Bunları çok fazla tüketmenin bir faydası yok hatta zararı var. Günde 2 fincandan fazla bitki çayı ve bitkisel ürün tüketmeyi kesinlikle önermiyorum. Çünkü vitaminlerin fazlası ya vücuttan atılır ya da zararlı etki oluşturur. Bunlarla da karşılaşmaktayız. Karaciğer enzimleri yükselip sebebini bulamadığımız, sonrasında sadece bitki çayı nedeniyle karaciğer enziminin yükseldiğini gördüğümüz hastalarımız var”

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt şunları dile getirdi:

“Vatandaşlarımız sık sık bitki çayları ve bitkisel ürünler tüketmekte. Bunları çok fazla tüketmenin bir faydası yok hatta zararı var. Günde 2 fincandan fazla bitki çayı ve bitkisel ürün tüketmeyi kesinlikle önermiyorum”

GRİBE DİRENÇ AZALDI

Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Türkiye coğrafyasının eylül-mayıs ayaları arasında grip açısından riskli bir coğrafyada olduğunu belirterek, bu aylarda korunmaya özen gösterilmesi gerektiğini aktardı.

Bu yıl gribin ağır geçtiğini kaydeden Enginyurt şunları ifade etti:

“Bu yıl gribin ağır olmasının sebebi şu; biz yaklaşık 2 buçuk yıl pandemi süreci geçirdik ve o dönem boyunca toplum olarak kendimizi çok koruduk, sağlığımıza ve hijyene dikkat ettik. Tabi bu arada maske taktığımız için grip virüsü ile de karşılaşmadık. Fakat artık maskele çıktı ve rahat bir şekilde her tarafta dolaşabiliyoruz. Bu, 2 buçuk yıllık dönemde vücudumuzun grip virüsüne karşı bağışıklığı da azalmış oldu ve mevcut virüs bizde daha ağır seyretmeye başladı."

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