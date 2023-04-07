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Bitki hırsızlarına 488 bin TL ceza

Amasya’da Türkiye'ye özgü 12 bitki türünü izinsiz ve usulsüz şekilde toplayıp Avrupa’ya kaçıracakları belirlenen Slovakya vatandaşı iki kişiye 488 bin 315 TL para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:46
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Bitki hırsızlarına 488 bin TL ceza

Bitki hırsızlarına 488 bin TL ceza
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İHA'nın haberine göre, zengin biyoçeşitliliğe sahip ilde dağlık alanda inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlileri yanlarına gelen iki yabancı uyruklu şahıstan şüphelendi. 

Yabancı plakalı araçlarının camından görülen kutunun içinde ne bulunduğu soruldu. Kutunun içinde folyo kağıtlara sarılmış ince kardelen, çuha çiçeği, yer somunu, top müşkürüm ve çiğdemin de aralarında olduğu 12 bitkiye ait kökler ile tohumlar görüldü. 

Durumun jandarma ekiplerine de bildirilmesinin ardından doğadan toplanan 12 farklı bitki türleri ile söküm esnasında kullanılan kürek ve kazıcı aletlere el konuldu. 
Bunun üzerine Igor M. ve Marian S.’ye 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre 'biyoçeşitliliğe zarar vermekten' dolayı her birine 244 bin 315 TL olmak üzere toplam 488 bin 630 TL idari para cezası kesildi.

Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, beyaz ve sarı kardelenlerin yetiştiği Akdağ’da geçen hafta yaptığı açıklamada yöreye özgür bitki türleri için yurt içinden olduğu gibi yurt dışından kaçakçıların geldiğine yönelik bilgiler paylaşmıştı. 

Başkan Uyanık, “Kötü niyetli insanların gelerek bunları köküyle beraber sökerek poşetler halinde dışarıya kaçırdıklarını söylemiştik. Zaman bizi haklı çıkardı. Bölgemizde 12 çeşit bitkiyi kökleriyle sökerek yurtdışına kaçırmaya çalışan Slovakya uyruklu kişiler yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Amasya Şubesi görevlilerini kutluyorum” diye konuştu.

 

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