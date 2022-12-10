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Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alım ilanı verdi

Bitlis Eren Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu.  

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 14:50
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Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alım ilanı verdi

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alım ilanı verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 


Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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