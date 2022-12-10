Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alım ilanı verdi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.



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