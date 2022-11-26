26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bitlis ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Bitlis ve Sivas'ta etkili olan kar nedeniyle kent merkezleri ile yüksek kesimler beyaza büründü.

Galeri Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:38
Takip Et
1/3
Bitlis ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, çocuklar da kartopu oynadı.Karayolları ekipleri olumsuzluklara karşı çevre yollarda çalışma başlattı.

2/3
Bitlis ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ın Hafik, Doğanşar ve Ulaş ilçelerinin yüksek kesimleri ile baraj çevresine kar yağdı.Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl Şelalesi ve Hafik ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat Özen Barajı çevresinde kar etkili oldu.Kar yağışı, içme suyu sıkıntısı yaşayan Sivas için umut oldu.Hafik ilçesinde ikamet eden Hamza Bilgekağan Akyüz, "Kuraklığın etkisiyle burada da sular çekilmiş durumda. İnşallah yağışlarla birlikte doluluk daha iyi seviyeye gelecek." dedi.Bu arada, Dipsiz Göl Şelalesi çevresi ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.Öte yandan, kar yağışı Sivas'ın Ulaş ilçesinde de etkili oldu. İlçeye 33 kilometre mesafedeki Çevirme köyünde koyunlar, kar yağışı altında otladı.

3/3
Bitlis ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
2
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
3
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
4
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
5
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
6
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
7
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Nedeni bu hastalık olabilir. Kalça ağrısı yaşıyorsanız dikkat
﻿Nedeni bu hastalık olabilir. Kalça ağrısı yaşıyorsanız dikkat
﻿Nedeni bu hastalık olabilir. Kalça ağrısı yaşıyorsanız dikkat
﻿Roketli saldırının gerçekleştiği Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi
﻿Roketli saldırının gerçekleştiği Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi
﻿Roketli saldırının gerçekleştiği Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi
﻿Jandarma'dan sahte içki operasyonu
﻿Jandarma'dan sahte içki operasyonu
﻿Jandarma'dan sahte içki operasyonu
﻿Suriye sınırında askeri araç hareketliliği
﻿Suriye sınırında askeri araç hareketliliği
﻿Suriye sınırında askeri araç hareketliliği
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu
﻿Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu
﻿Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Zeynep Alkan ördeğiyle banyo yaptı
﻿Zeynep Alkan ördeğiyle banyo yaptı
﻿Zeynep Alkan ördeğiyle banyo yaptı
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Futbol kadınla güzel
﻿Futbol kadınla güzel
﻿Futbol kadınla güzel
﻿Yasak Elma'daki o sahne hemşireleri ayağa kaldırdı. Binlerce paylaşım yapıldı
﻿Yasak Elma'daki o sahne hemşireleri ayağa kaldırdı. Binlerce paylaşım yapıldı
﻿Yasak Elma'daki o sahne hemşireleri ayağa kaldırdı. Binlerce paylaşım yapıldı
﻿Genç manken Deniz Sarı, arkadaşıyla takside rehin alındı. Dehşet çığlıklarına çevredekiler yetişti
﻿Genç manken Deniz Sarı, arkadaşıyla takside rehin alındı. Dehşet çığlıklarına çevredekiler yetişti
﻿Genç manken Deniz Sarı, arkadaşıyla takside rehin alındı. Dehşet çığlıklarına çevredekiler yetişti
﻿Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’
﻿Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’
﻿Hadise ile Reza Zarrab’ın ‘yasak aşk’ konuşmaları ifşa oldu iddiası . ‘Beni de bitirdin kendini de…’
﻿Ünlüler deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı
﻿Ünlüler deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı
﻿Ünlüler deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı
﻿Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim
﻿Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim
﻿Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı
﻿Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı
﻿Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.