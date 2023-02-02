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Tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Bitlis'te  seyir halinde olan tır, şehir içi yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 15:32
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Bitlis'te trafik kazası: 3 yaralı

Tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Bitlis’in Tatvan ilçesinde tırın minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Bitlis-Tatvan-Ahlat yol kavşağında meydana geldi. Bitlis’ten Ahlat istikametine doğru seyir halinde olan T.Ö. yönetimindeki 25 HE 969 plakalı tır, Tatvan ilçe merkezinden Bitlis’e giden K.K. yönetimindeki 13 M 1016 plakalı şehir içi yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpma sonucu yol kenarına savrulan minibüste 3 kişi hafif yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken minibüsteki diğer yolcular ise tedbir amacıyla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet güçleri tarafından kısa süreliğine trafik tek yönlü kapatılırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol tekrardan ulaşıma açıldı.

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