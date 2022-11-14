Tek yumurta ikizlerine anne karnında hayati dokunuş

İHA’nın haberine göre; Şerife Yiğen, gebeliğinin 19. haftasında ikizden ikize transfüzyon sendromu ile Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Hastanesi Perinatoloji Kliniğine başvurmasıyla başlayan süreç mutlu sonla noktalandığı bildirildi.

AÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı ve Perinatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ve Doç. Dr. Cem Sanhal tarafından ilk değerlendirmeler sonrasında intrauterin lazer cerrahisi planlandı. İşlem başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra hasta sağlıklı bir gebelik ve doğum geçirdi.

“İKİZLERİN YÜZDE 10-15'İNDE GÖRÜLÜYOR”

Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, “İkizden ikize transfüzyon sendromu, tek yumurta ikizlerinin yüzde 10-15’inde görülen bir durumdur. Bu hastalık, ikizler arasında kan akım dengesizliği sonucu olmaktadır ve bebeklerin kaybına ya da hayatta kalanlarda ağır nörolojik hasarlara yol açabilir. Bir bebeğin içinde bulunduğu sıvı normalden fazla artarken diğerininki ileri derecede azalmaktadır. Bu durum erken doğum riskini de arttırmaktadır. En önemli tedavisi anne karnında iken yapılan lazer cerrahisidir” diye konuştu.

“ÇOK ÜMİTLİ DEĞİLDİM”

İkizlerin annesi Şerife Yiğen ise “Allah’ıma çok şükür bebeklerim sağlıklarına kavuştular. Açıkçası ben çok ümitli değildim ama sağ olsunlar, hocalarımızın yardımıyla büyük mutluluk yaşadım. Bana çok güzel bir hediye verdiler. Kendilerine hep duacıyım. Tedavi sürecimde bana yardımcı olan tüm Akdeniz Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

“SADECE BİRKAÇ MERKEZDE YAPILIYOR”

Anne karnında yapılan ve bu bebeklerin yaşamını kurtaran lazer cerrahisi tedavisinin Türkiye’de sadece birkaç merkezde yapılabildiğinin altını çizen Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, “Şerife Yiğen isimli hastamızın bebeklerine anne karnı içinde lazer tedavisi uyguladık. Başarılı bir operasyon sonrasında sağlıklı bir gebelik süreci devam etti. Bebeklerin doğumu sonrası şu an 1 yaşını geçtiler ve gayet sağlıklılar” ifadelerini kullandı.