8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı

Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı

Türkiye’de bitter çikolatalarda yüksek düzeyde kurşun, arsenik ve kadmiyum içerdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 10:41
Takip Et

Bitter çikolatada büyük tehlike. Zehir saçıyor

Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
+
Aa
-

Türkiye’deki bitter çikolatalar zehir saçıyor.

Bianet'te Bülent Şık imzasıyla yayınlanan analize göre, üründeki kurşun miktarı 438,81 mikrogram/kilogram, arsenik 113,32 mikrogram/kilogram ve kadmiyum miktarı ise 3.32 mikrogram/kilogram olarak belirlendi.

Çocukların günlük olarak maruz kaldıkları kurşun miktarının 2,2 mikrogramı geçmemesi gerektiği belirtiliyor. Bu kriter, çocukların kurşun maruziyeti açısından risk altında olabileceklerini gösteriyor.

Yapılan analizde tespit edilen kurşun ve arsenik miktarlarının yüksekliği ortada çocuk sağlığı açısından çok önemli bir mesele olabileceğini gösteriyor.

Sadece bitter çikolata ile de ilgili değil; kakao kullanılarak yapılan tüm gıda ürünlerini ilgilendiriyor. Ülkemizde kakao ve kakaodan yapılan ürünlerin yüksek düzeyde kurşun ve diğer ağır metalleri içermesi çok olasıdır.

Temel mesele çocukların kurşuna maruz kalmalarını önlemektir. Bunu yapmak için beslenme yoluyla ve çevresel koşullardan kaynaklanan her türlü maruziyet kaynağı hakkında bilgi sahibi olmak ve nasıl önlem alınabileceğine kafa yormak gerekir. Elde mevcut bilgi çikolata üretiminde kullanılan kakaonun nereden temin edildiğine dikkat etmek ve işleme yöntemlerinde değişiklik yapmak gereğine işaret ediyor.

NÖROGELİŞİMSEL BOZUCULAR

Şık, “Kurşun bir ağır metaldir. Çocukların merkezi sinir sisteminin gelişmesine zarar veren ve nörogelişimsel bozucu olarak nitelenen toksik kimyasal maddelerin en başında kurşun geliyor. Arsenik, kadmiyum ve cıva da aynı olumsuz etkiyi gösteren diğer ağır metaller. Nörogelişimsel bozukluklar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, zihinsel yetersizlik, öğrenme yeteneğinde gerileme, iletişim sorunları, otizm spektrum bozukluğu başta olmak üzere bir dizi ciddi ve hayat boyu sürebilen sağlık sorununa yol açıyor.” Dedi.

“SORUŞTURUN”

Şık devamında, “Ülkemizde 24 milyon çocuk var ve bu çocuklara şu an yaşadığımız gıda krizinde sağlıklı tek bir öğün bile sunamayan bir siyasal-kamusal sisteme tepki gösterin. Ülkemize ithal edilen kakao ve kakaodan mamul ürünlerde ağır metal analizleri yapılıp yapılmadığını sorgulayın. Bu analizleri yapmakla mükellef kurumların şimdiye kadar ne gibi çalışmaları yaptığını ve yapmadıysa neden yapmadığını soruşturun.” Dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Onur
8.01.2023 16:11
Böyle devletin ta amk ki bunlara müsaade ediyor  
 
vatandaş
8.01.2023 15:57
nasıl bir memket yahu güzel hayırlı bişey beklemek haram oldu !!!!  
 
OSMAN
8.01.2023 15:48
Devlet tarafından konturolü yapılması ve halkın önüne öyle gelmesi lazım yazık bu halk ne yiyecek sadece kimyasal yiyiyoruz on binlerce kişi kanserden hayatını kaybediyor yazık günah  
 
TÜM YORUMLAR (10)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
3
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
4
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
5
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
6
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
7
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Hastalık Hastası Bahçelievler'de
﻿Hastalık Hastası Bahçelievler'de
﻿Hastalık Hastası Bahçelievler'de
﻿Fişekhane'de 2023 sanatla başlıyor
﻿Fişekhane'de 2023 sanatla başlıyor
﻿Fişekhane'de 2023 sanatla başlıyor
﻿Kaçak avlanmaya 50 bin lira ceza
﻿Kaçak avlanmaya 50 bin lira ceza
﻿Kaçak avlanmaya 50 bin lira ceza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.