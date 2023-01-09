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Büyük zararı ortaya çıktı. 2 ay boyunca kahvaltıda poğaça yerseniz bakın ne oluyor

İçerisinde çok fazla yağ barındıran poğaçayı 2 ay boyunca düzenli olarak yenmesi durumunda 2.5 kilo yağ kütlesine de bu sürede oluşacağı vurgulandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:39
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2 ay boyunca kahvaltıda poğaça yerseniz kilo aldırıyor

Büyük zararı ortaya çıktı. 2 ay boyunca kahvaltıda poğaça yerseniz bakın ne oluyor
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Posta’da yer alan habere göre; Klasik kahvaltılıklar yerine sıcak kahvaltı sevenlerin favorisi olan poğaçalar ve açmalar sabahları hem pratik hem de lezzetli bir tercih olarak görülmesi beraberinde sağlık sorunlarını getiriyor.

İşe ve okula giderken en çok tüketilen gıdalardan olan poğaça ve açmaların vücuda verdiği zararlar saymakla bitmiyor.

Ayrıca uzmanlar, sabahları sık sık yenilen bu gıdaların birçok hastalığa zemin oluşturduğunu belirtti.

KAHVALTIDA POĞAÇA YEMENİN ZARARLARI 

-Fazla kilo almanızın asıl sebebi olabilir

Yalnızca bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu göz önünde bulundurursak sizin bu kaloriyi yakmak için yapmanız gereken şey 7 bin 500 tempolu adım olacaktır. İçerisinde çok fazla yağ barındıran poğaçayı 2 ay boyunca düzenli olarak yerseniz 2.5 kilo yağ kütlesine de bu sürede merhaba diyebilirsiniz.

-Çocuk sağlığını tehdit ediyor

Büyüme döneminde olan çocukların beslenme sürecinde her besin dikkatli bir şekilde kontrolden geçirilmeli. Bu noktada çocuklarınıza poğaça yedirmeden önce bir kez daha düşünmelisiniz çünkü poğaça ve börek gibi yiyecekler çocuklarda hiperaktive ve dikkat eksikliğine sebep olmaktadır.

-Dayanılmaz mide problemlerine yol açıyor

Sabah mutlulukla yediğiniz bir poğaça tüm gününüzü zehre çevirebilir. Midesi hassas olan kişilerin özellikle tüketmemesi gereken sıcak poğaçalar kısa sürede mide yanması ve ağrı dolu bir gün geçirmenize neden olabilir.

-Kalp ve damar hastalıklarına neden oluyor

Pastane ve fırın gibi yerlerden aldığımız poğaçaların neredeyse hepsinde bol miktarda margarin kullanılıyor. Yağlar arasında en yüksek derecede zararlı olan yağ grubunda yer alan margarin kalp ve damar sağlığında ölümcül bir rol üstleniyor.

Bol miktarda margarinin yer aldığı poğaçaları özellikle sabah saatlerinde tüketmeniz kalbinizin yorulmasına sebep olur. Bu durum zaman içerisinde tüm vücuda etki ederek damarların tıkanmasını beraberinde getirebilir.

-Bağırsak sistemine zarar veriyor 

Tüm vücuda kısa sürede zarar verebilen poğaça sık tüketildiğinde tuvalete çıkmanızı engelleyebilir. Bağırsak sisteminin yavaşlamasında büyük etken oluşturan poğaçalardan özellikle sade olanları tüketmemeniz oldukça önemli.

-Kolesterolü yükseltiyor

İçerisinde bol miktarda margarin barındıran poğaça, kroner kalp rahatsızlığına yakalanma olasılığını arttırır ve LDL denilen kolesterolün yükselmesine sebep olur.

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Vatandaş
9.01.2023 10:48
Et zararlı, yumurta zararlı, ekmek zararlı, bak bu da zararlıymış. Bir tek aç kalmak zararlı değil herhalde(!)  
 
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