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Bitter çikolata sağlıklı mı? Bitter çikolatanın faydaları neler?

Saf kakaodan üretilen bitter çikolata günümüzde çok sık tercih edilmektedir. Bitter çikolata, içerisinde zararlı yağlar ve rafine karbonhidratları kimyasal katkılar eklenmeden üretilmesi nedeniyle bitter çikolata sağlıklı bulunur. Peki, Bitter çikolata sağlıklı mı? Bitter çikolatanın faydaları neler?

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 21:58
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Bitter çikolata sağlıklı mı? Bitter çikolatanın faydaları neler?

Bitter çikolata sağlıklı mı? Bitter çikolatanın faydaları neler?
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Günümüzde bitter çikolata sağlıklı olarak görülen besinlerdendir. Bitter çikolata diğer çikolatalara göre üç kat daha fazla antioksidan içermektedir. Peki, Bitter çikolata sağlıklı mı? Bitter çikolatanın faydaları neler?

Bitter çikolata saf kakaodan üretilen bir çikolata türüdür. Özellikle içerisinde sağlığa zararlı yağlar, rafine karbonhidratları kimyasal katkılar eklenmeden üretilmesinden dolayı pek çok faydası bulunmaktadır. Günümüzde çok sık tükettiğimiz bitter çikolatalar oldukça lezzetli besinlerden birisidir.

BİTTER ÇİKOLATANIN FAYDALARI NELER?

- Bitter çikolatada Teobromin molekülü bulunmaktadır. Bu sayede bitte çikolata öksürüğe karşı iyi gelirken boğazdaki inatçı kaşıntıyı da engellemektedir.

- Bitter çikolata antioksidan deposudur. Bitter çikolatanın içeriğinde bulunan kakao oldukça fazla antioksidan etkisini yüksek miktarda göstermektedir. Bu sebeple düzenli açıdan tüketilmesi pek çok kalp ve kanser hastalıklarını engellemektedir.

Bitter çikolata stresi yatıştırarak beynin daha dingin olmasını sağlar.

-Bitter çikolatanın içerisinde bulunan plavonoit maddesi kolesterol düşmanıdır. Bu sebeple bitte çikolata kolesterol seviyesini düzenler ve kişilerin sağlıklı olmasını sağlar.

- Bitter cilt sağlığına iyi gelmektedir. Özellikle güneş ışınlarının neden olduğu hasarların iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede daha pürüzsüz bir cilde kavuşulmasını sağlar.

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