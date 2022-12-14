Çikolatadaki bu hileye dikkat. Yılbaşı yaklaştı. Gıda sahtekarları iş başında

Yılbaşı yaklaşınca esnaflar arasındaki rağbet de arttı. Çoğu kişinin hayır diyemediği çikolata da da rekabet yaşanıyor. Yılbaşında gıda sahtekarları insanların sağlığıyla oynuyor.

KAKAO YAĞ ORANINI DÜŞÜRMEYE BAŞLADILAR

Show Haber'in haberine göre

uzman isimler, kakao oranın ne kadar artarsa şeker oranının o kadar düşeceğini söyledi. Çikolata içindeki en önemli madde kakao ve kakao yağı ama sahtekarlar çikolatanın içindeki kakao yağı oranını düşürmeye başladılar.

Maliyeti düşürmek adına daha yağlı ürünler kullanan da var, içinde süt yerine peynir altı suyu bulunan kokolini çikolata diye satan da var.

Uzman isimler, kakao oranın ne kadar artarsa şeker oranının o kadar düşeceğini söyledi.

KALİTEKİ VE SAĞLIKLI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR

Çikolatayı ağzınıza aldığınızda eriyorsa, kakao ve araomatik tatlar geliyorsa sağlıklı ve kaliteli bir çikolatadır.

GÜVENLİ GIDA İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Gıda güvenliği konusunda en temel kuralın izlenebilirlik olduğu belirtiliyor. Bu, bir gıdanın, kimin tarafından, nerede ve ne zaman üretildiği, içeriğinde ne bulunduğu ve son tüketim tarihi bilgisine sahip olup dikkat etmek anlamına geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kayıt ve onay sisteminde bulunan bir firmanın ürününü almanın tüketici için olmazsa olmazlar arasında bulunması gerekiyor. Satın alınacak ürünün ambalajının kontrol edilip tercihen güvenilir bir yerden satın alınması gerektiğine dikkat çekiliyor. Dikkat çekilen bir başka nokta tüketicilerin satın aldıkları ürünün aşırı ucuz oluşunu sorgulamalarıdır.