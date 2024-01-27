Bizans döneminden 29 parça tarihi eser düzenlenen operasyonunla ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için Yozgat’a geleceği bilgisine ulaşması üzrine, Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda ekipler şüpheli H.İ.E.’nin aracını durdurdu. Jandarma ekipleri, şüphelinin aracında yaptığı aramada 18 adet Bizans dönemine ait sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür olmak üzere toplam 29 adet tarihi eseri ele geçirdi.

Tarihi eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli H.İ.E. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.