Bizans döneminden 29 parça tarihi eser düzenlenen operasyonunla ele geçirildi

Kaynak: İHA
Bizans döneminden 29 parça tarihi eser düzenlenen operasyonunla ele geçirildi
Yozgat’ta Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 29 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için Yozgat’a geleceği bilgisine ulaşması üzrine, Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda ekipler şüpheli H.İ.E.’nin aracını durdurdu. Jandarma ekipleri, şüphelinin aracında yaptığı aramada 18 adet Bizans dönemine ait sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür olmak üzere toplam 29 adet tarihi eseri ele geçirdi.

Tarihi eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli H.İ.E. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

aw129270-01.jpg

Son Haberler
Yargı 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yargı 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Geri dönüşüm fabrikasında yangın Gündem
Geri dönüşüm fabrikasında yangın
Bakan Göktaş, çocuklarla bir araya geldi Gündem
Bakan Göktaş, çocuklarla bir araya geldi
Burası ABD değil Şanlıurfa! Firari hükümlü 3 saatlik kovalamacayla yakalandı Gündem
Burası ABD değil Şanlıurfa! Firari hükümlü 3 saatlik kovalamacayla yakalandı
Küçükçekmece’de Renkler ve İzler Sergisi açıldı Kültür Sanat
Küçükçekmece’de Renkler ve İzler Sergisi açıldı
Tiran’da Türkiye-Arnavutluk medya buluşmaları gerçekleştirildi Gündem
Tiran’da Türkiye-Arnavutluk medya buluşmaları gerçekleştirildi
Futbol Gelişim Projesi, 500 bine yakın öğrenciye ulaştı Spor
Futbol Gelişim Projesi, 500 bine yakın öğrenciye ulaştı