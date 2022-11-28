Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çoğran’dan kötü bir haber geldi. Kötü haberi Güzin Çorağan’ın meslektaşı Zafer Algöz paylaştı. Peki, Bizimkiler dizisi Güzin Çorağan kimdir? Güzin Çorağan öldü mü, neden öldü?

Bizimkiler dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 73 yaşında yaşamını yitirdi. "Dunkof yok Davut" repliğiyle hafızalara kazınan oyuncunun ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz, "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" sözleriyle paylaştı.

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Güzin Çorağan, 1943 yılında dünyaya geldi.

Güzin Çorağan 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğu yapan isim, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? Filmi ile elde etti. Güzin Çorağan ÇASOD üyesidir.

10 yılı aşkın süredir de Bizimkiler dizisinde; Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) olarak yer aldı. Bizimkiler dizisinde rol alan oyuncu Tayfun Çorağan ile evlendi. Oyuncu, 2000 yılında 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.