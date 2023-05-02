Bjelica isteyince Dorukhan Trabzon'a döndü

Trabzonspor'da 2 Eylül'de yaşadığı sakatlık ile sol diz çapraz bağları ve menisküsleri kopan 26 yaşındaki Dorukhan, hemen ameliyat edilmiş ve dönüş süresi 4 ila 5 ay arasında açıklanmıştı.

12 Kasım'da ise ameliyat olduğu bölgenin enfeksiyon kapması nedeniyle ikinci kez ameliyet edilen genç yıldız sezonu kapatmıştı.

İstanbul'da tedavisini sürdüren ve bir ara milli takım ile kısa süreli idmanlara katılan Dorukhan, Trabzon'a gelmemişti.

Sabah'ın haberine göre teknik direktör Nenad Bjelica, hem oyuncusuyla tanışmak hem de tedavi sürecini yakından takip etmek için Trabzon'a gelmesini istedi. Bu talep üzerine takıma dönen yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından dün antrenmana katılıp bireysel çalışma yaptı.

Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyebilen Dorukhan, gelecek yıl da Trabzonspor'da.

2024- 25'te ise opsiyonu kullanılırsa takımda kalacak.