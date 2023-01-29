Yükselen meslekler arasında ilk sırada: Blockchain Developer ne iş yapar

Blockchain Developer, blockchain teknolojisi kullanarak uygulama veya sistem geliştirir. Blockchain, birçok işletmenin veri güvenliğini veya para transferlerini yaparken kullandıkları bir teknolojidir. Blockchain Developer, blockchain ağlarının oluşturulması, kurulması ve yönetilmesi gibi görevleri yerine getirebilir.

Blockchain Developer, genellikle blockchain platformlarının API'larını kullanarak veya blockchain platformlarının kod tabanını değiştirerek uygulamalarını veya sistemlerinin geliştirir. Bu iş için genellikle programlama dilleri kullanılır.

Blockchain Developer, genellikle blockchain teknolojisini kullanarak finansal sistemler, teknoloji ve medya, profesyonel hizmetler, veri güvenliği, oyunlar veya ödeme sistemleri gibi alanlarda çalışır. Bu alanlar daha yaygın olsa da, blockchain teknolojisi her sektörde kullanılabilir.

BLOKZİNCİR YAZILIMCISI OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Linkedin verilerine göre işle ilgili önemli bilgiler şöyle:

En yaygın yetenekleri: Solidity, Blockchain, React.js

En yaygın sektörler: Teknoloji ve Medya, Profesyonel Hizmetler, Finansal Hizmetler

En fazla işe alım yapılan konumlar: İstanbul

Çalışanların Eğitim Düzeyi: Lise (%4,65), Ön Lisans (%2,33), Lisans (%53,49), Yüksek Lisans veya üstü (%39,53)

Mevcut cinsiyet dağılımı: Kadın (%6); Erkek (%94)

Bu rolden önceki medyan deneyim yılı: 2,3

Bu unvana geçiş yapılan pozisyonlar: Yazılım Mühendisi | Uzaktan çalışabilme imkanı: %13,8