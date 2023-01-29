29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yükselen meslekler arasında ilk sırada: Blockchain Developer ne iş yapar

Yükselen meslekler arasında yer alan Blockchain Developer yani Blokzincir geliştiricisinin ne iş yaptığı derlendi. İşte o mesleğin özellikleri...

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 15:22
Takip Et

Blokzincir yazılımcısı ne iş yapar

Yükselen meslekler arasında ilk sırada: Blockchain Developer ne iş yapar
+
Aa
-

Blockchain Developer, blockchain teknolojisi kullanarak uygulama veya sistem geliştirir. Blockchain, birçok işletmenin veri güvenliğini veya para transferlerini yaparken kullandıkları bir teknolojidir. Blockchain Developer, blockchain ağlarının oluşturulması, kurulması ve yönetilmesi gibi görevleri yerine getirebilir.

Blockchain Developer, genellikle blockchain platformlarının API'larını kullanarak veya blockchain platformlarının kod tabanını değiştirerek uygulamalarını veya sistemlerinin geliştirir. Bu iş için genellikle programlama dilleri kullanılır.

Blockchain Developer, genellikle blockchain teknolojisini kullanarak finansal sistemler, teknoloji ve medya, profesyonel hizmetler, veri güvenliği, oyunlar veya ödeme sistemleri gibi alanlarda çalışır. Bu alanlar daha yaygın olsa da, blockchain teknolojisi her sektörde kullanılabilir.

BLOKZİNCİR YAZILIMCISI OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Linkedin verilerine göre işle ilgili önemli bilgiler şöyle:

En yaygın yetenekleri: Solidity, Blockchain, React.js

En yaygın sektörler: Teknoloji ve Medya, Profesyonel Hizmetler, Finansal Hizmetler

En fazla işe alım yapılan konumlar: İstanbul

Çalışanların Eğitim Düzeyi: Lise (%4,65), Ön Lisans (%2,33), Lisans (%53,49), Yüksek Lisans veya üstü (%39,53)

Mevcut cinsiyet dağılımı: Kadın (%6); Erkek (%94)

Bu rolden önceki medyan deneyim yılı: 2,3

Bu unvana geçiş yapılan pozisyonlar: Yazılım Mühendisi | Uzaktan çalışabilme imkanı: %13,8

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
1
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
2
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
3
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
4
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
5
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
6
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
7
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Bakan Özer: 40 bin muhtarımıza eğitim verdik
﻿Bakan Özer: 40 bin muhtarımıza eğitim verdik
﻿Bakan Özer: 40 bin muhtarımıza eğitim verdik
﻿Sahte trafik cezası ödeme sitesi ile dolandırdı
﻿Sahte trafik cezası ödeme sitesi ile dolandırdı
﻿Sahte trafik cezası ödeme sitesi ile dolandırdı
﻿Tunus’ta erken genel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi başladı
﻿Tunus’ta erken genel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi başladı
﻿Tunus’ta erken genel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi başladı
﻿Astronot ve kozmonotlar buluşuyor. Tarih ve yer belli oldu
﻿Astronot ve kozmonotlar buluşuyor. Tarih ve yer belli oldu
﻿Astronot ve kozmonotlar buluşuyor. Tarih ve yer belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.