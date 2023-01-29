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Dünyanın en çok para kazandıran işlerinden biri olan Game Artist ne iş yapar

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyun sektörüne yönelim arttı. En hızlı büyümeyi gösteren 15 iş alanından biri olan Game Artist de en çok merak edilen mesleklerden biridir.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 12:09
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Game Artist ne iş yapar

Dünyanın en çok para kazandıran işlerinden biri olan Game Artist ne iş yapar
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Game artist (oyun sanatçısı), oyun tasarımı ve yapımı sürecinde oyun için görsel içeriklerin yaratılmasını sorumlu olan kişi olarak tanımlanır. Oyunun karakterleri, mekanları, efektleri, arayüzleri ve diğer görsel unsurları içerebilir. Game artist, oyunun atmosferini ve hikayesini desteklemek için oyun için görsel dil oluşturur.

Oyunların grafiklerini, karakterleri, mekanları, efektleri ve ara yüzleri gibi içeriği tasarlamak için kullanılan bir dizi araç ve yazılım kullanırlar. Bu araçlar arasında Adobe Photoshop, Autodesk Maya, ZBrush ve Unity gibi popüler yazılımlar yer alır.

Oyun sanatçıları, oyun tasarım ekibi ve diğer oyun geliştiricileriyle sürekli olarak işbirliği yaparlar ve oyunun görsel tarzını, hikayesini ve mekaniklerini desteklemek için tasarladıkları içerikleri sunar.

Oyun sanatçıları aynı zamanda oyunlar için konsept sanatı, karakter tasarımı, mekan tasarımı, efekt tasarımı ve diğer görsel unsurların yaratılmasını içerebilir.

Bu alanda çalışmak için genellikle grafik tasarım, sanat veya film yapımı gibi ilgili alanlarda eğitim almış olmak ve yazılım ve araçlarını iyi bir seviyede bilmek gerekir.

GAME ARTİST OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Linkedin verilerine göre işle ilgili önemli bilgiler şöyle:

En yaygın yetenekleri: Blender, Unity, Oyun Tasarımı

En yaygın sektörler: Teknoloji ve Medya, Eğlence Sağlayıcıları, Eğitim

En fazla işe alım yapılan konumlar: İstanbul, Ankara

Çalışanların Eğitim Düzeyi: Lise (%4,35), Ön Lisans (%2,17), Lisans (%43,48), Yüksek Lisans veya üstü (%50)

Mevcut cinsiyet dağılımı: Kadın (%45); Erkek (%55)

Bu rolden önceki medyan deneyim yılı: 1,9

Bu unvana geçiş yapılan pozisyonlar: 3D Modelleme Uzmanı, İllüstratör, Grafik Tasarımcısı

Uzaktan çalışabilme imkanı: %15,5

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