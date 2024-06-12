BM "kara liste"sini paylaştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2023 yılı verilerini içeren ve henüz kamuoyuna açıklanmayan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu" önemli bulgular içeriyor. Raporda, 2023 yılında çatışmalarda çocuklara yönelik şiddetin ciddi boyutlara ulaştığı ve bu tür ihlallerin yüzde 21 arttığı belirtildi.

Rapora göre, 2023 yılında 5 bin 301 çocuk hayatını kaybetti, 6 bin 348 çocuk yaralandı, 8 bin 655 çocuk silahlı gruplara zorla katıldı ve 5 bin 205 çocuğun insani yardıma erişimi engellendi. Ayrıca, 2 bin 491 çocuk silahlı gruplarla ilişkileri nedeniyle tutuklanırken, 4 bin 356 çocuk kaçırıldı.

- İsrail Ordusu Kara Listede

Gazze'deki son gelişmeler ışığında İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında çocuklara karşı ağır ihlallerin yüzde 155 oranında arttığı vurgulandı. Raporda, 2023 yılında 4 bin 360 çocuğa yönelik 8 bin 9 ihlal kaydedildi. Bu ihlallerin çoğu, İsrail ordusu ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirildi ve 5 bin 698 ihlalden İsrail ordusunun sorumlu olduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail'in 906 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı ve bu çocukların kötü muamele ve cinsel tacize maruz kaldığı bilgisi raporda yer aldı.

- İhlallerin En Yoğun Olduğu Bölgeler

Raporda, çatışmalarda çocuklara yönelik ihlallerin en yoğun olduğu bölgeler olarak İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, Somali, Nijerya ve Sudan gösterildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 3 bin 764, Myanmar'da 2 bin 799, Somali'de 2 bin 283, Nijerya'da 1995 ve Sudan'da 1721 ağır ihlal kaydedildi. Ukrayna'da da 938 ağır ihlal vakası rapor edildi.

BM Genel Sekreteri Guterres, raporda, "İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te neden olduğu çocuk ölümleri ve yaralanmaları karşısında dehşete düştüm. İsrail'in askeri operasyonları, Gazze'de daha önce hiç görülmemiş düzeyde ölüm ve yıkıma yol açtı." ifadelerini kullandı.

Raporda, erkek çocuklarının daha fazla silahlı gruplara katıldığı ve öldürüldüğü, kız çocuklarının ise daha fazla cinsel şiddete maruz kaldığı belirtildi. Devlet dışı aktörlerin ağır ihlallerin yüzde 50'sinden sorumlu olduğu, çocukların ölüm ve yaralanmalarında ise devlet güçlerinin en büyük rolü oynadığı ifade edildi.

