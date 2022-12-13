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BM Türkiye'nin Suriyelilere Suriye'de yardım etmesini istedi

En fazla Suriyeli sığınmacıyı besleyen Türkiye’ye Birleşmiş Milletler’den yeni bir çağrı geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye’nin İdlib’e önümüzdeki ay insani yardım göndermemesi durumunda bölgede yaşayanların kışı çok zor geçireceklerini söyledi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:59
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BM Türkiye'nin Suriyelilere Suriye'de yardım etmesini istedi

BM Türkiye'nin Suriyelilere Suriye'de yardım etmesini istedi
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Suriye’de iç savaşın çıkmasından bu yana milyonlarca sığınmacıyı hem ülke içinde hem de Suriye’de besleyen Türkiye’ye yeni bir çağrı geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısına yardım göndermemesi durumunda çok sayıda Suriyelinin kışı atlatamayabileceğini söyledi.

Guterres, Suriye’deki insani yardım faaliyetlerinde ocak ayından bu yana 665 binden fazla kişiye doğrudan ulaşıldığını ancak bölgede daha fazla yardım yapılması gerektiğini söyledi.

Rusya ve Çin, 2020 yılının temmuz ayında İdlib’e insani yardım için Türkiye’den iki geçiş noktasını içeren bir Birleşmiş Milletler kararını veto etmişti. Söz konusu talep sonrasında ise bir yıllık yardım için sadece El Bab noktasından bir geçişe indirgendi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN UYARI GELDİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Suriye’de kış aylarında insani yardımların durdurulmasının milyonlarca Suriyeliyi kışın ortasında tehlikeye atacağı uyarısı yaptı. Guterres, insani yardımların devam etmesi için gereken kararın onaylanmasının sadece kritik değil, ‘insani ve ahlaki bir zorunluluk’ olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, Esad rejiminin kontrolü dışında yaşayan 7,5 milyon Suriyelinin 6,8 milyonu insani yardıma muhtaç durumda. Dünyanın en büyük mülteci krizinin yaşandığı Suriye’de insani durumun kötüleştiğini belirten Guterres, durumun koronavirüs ve kolera gibi hastalıklar nedeniyle daha kötü duruma geldiğini söyledi.

2023 yılında Suriye’de 15,1 milyon kişinin insani yardıma muhtaç hale geleceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Guterres, bu rakamın iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana en yüksek seviye olduğunu vurguladı.

 

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