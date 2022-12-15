IŞİD'e para gönderen 4 Suriyeli yakalandı. 3'ü serbest bırakıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu IŞİD terör örgütüne doğrudan veya dolaylı olarak olarak para gönderen şahıslar hakkında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı ve müşterek operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, A.A, H.B., M.E.H. (Suriye uyruklu) ve H.A.A. (Suriye uyruklu) şahıslar ile birlikte 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 3 bin 900 dolar ve çok sayıda havale bilgilerinin yazıllı olduğu defter ele geçirildi. Adli işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslardan H.A.A.(Suriye uyruklu) tutuklanarak cezaevine sevk edilirken diğer şahıslar A.A, H.B.ve M.E.H. (Suriye uyruklu) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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