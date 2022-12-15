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IŞİD'e para gönderen 4 Suriyeli yakalandı. 3'ü serbest bırakıldı

Muğla’nın Seydikemer ve Ortaca ilçelerinde IŞİD terör örgütüne doğrudan veya dolaylı olarak para gönderen 4 Suriyeliden birisi tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:56
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IŞİD'e para gönderen 4 Suriyeli yakalandı

IŞİD'e para gönderen 4 Suriyeli yakalandı. 3'ü serbest bırakıldı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu IŞİD terör örgütüne doğrudan veya dolaylı olarak olarak para gönderen şahıslar hakkında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı ve müşterek operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, A.A, H.B., M.E.H. (Suriye uyruklu) ve H.A.A. (Suriye uyruklu) şahıslar ile birlikte 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 3 bin 900 dolar ve çok sayıda havale bilgilerinin yazıllı olduğu defter ele geçirildi. Adli işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslardan H.A.A.(Suriye uyruklu) tutuklanarak cezaevine sevk edilirken diğer şahıslar A.A, H.B.ve M.E.H. (Suriye uyruklu) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mehmet Tok
15.12.2022 17:07
İşid'e para gönderirsen serbest kalıyorsun !  
 
N.D
15.12.2022 17:02
Muhtemelen şöyle oluyor.Bizimkiler bunlara maaş filan veriyor.Bunlarda biriktirip işide gönderiyor.  
 
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