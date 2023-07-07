BM, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü "etkileyici" olarak değerlendirdi

BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Griffiths, anlaşmanın devam etmesi için, "Herkesin Türkiye'ye bakacağını umuyorum. Ankara ile bu konuda haftada iki-üç kez görüşüyoruz." dedi.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolüne BM'den övgü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Griffiths, tahıl anlaşmasında Türkiye'nin "büyük, etkileyici bir savunucu ve diplomat" olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, anlaşmanın uzatılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi ağırladığını da hatırlattı.

Anlaşma sona ererse "korkunç sonuçlar" olabilir

Martin Griffiths, dünyanın tahıl ihtiyacının büyük bölümünü sağlayan Karadeniz tahılının ihracatının devam etmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmanın sona ermesinin "korkunç sonuçlar" doğurabileceğini söyledi.

Griffiths, tahıl anlaşmasının Afrika'daki gıda güvenliği için hayati olduğunu vurgulayarak, "Bunu her üç ayda bir yaşamak istemiyoruz. Bu, ticari güveni zedeliyor. Gıda fiyatlarını artırıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından küresel gıda fiyatlarını düşürmek için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşma birkaç kez uzatılmıştı ancak 17 Temmuz'da süresi dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın devam etmesine ihtimal vermiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.