BMGK Gazze gündemiyle toplandı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Başkanı Lisa Doughten, Gazze'deki insani krizin sürdürülebilirliği konusunda endişelerini dile getirdi. Doughten, "El-Tabin okulunda yaşanan felaket gibi trajedilerin tekrarlanması ne zaman son bulacak?" diye sordu.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'nin Daraj mahallesindeki bir okula düzenlediği ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyı ele almak üzere acil bir toplantı yaptı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Gazze'de devam eden çatışmaların sivil halk için yıkıcı sonuçlar doğurduğunu belirtti ve "Gazze'de artık güvenli bir yer kalmadı. Siviller, giderek daralan alanlara tahliye ediliyor" dedi.

Doughten, son iki haftada 250.000'den fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve tahliye emirlerinin sivillerin güvenliğini sağlamaktan ziyade onları tehlikeye attığını ifade etti. Doughten, "Siviller, güvenli olduğu iddia edilen yerlerde hayatta kalmak için gerekli temel ihtiyaçlara erişemeden ölüm ve yaralanma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar" şeklinde konuştu. "Bu Konsey, Gazze'deki savaştan etkilenen çocuklara bakarak, onların acılarını hafifletmek için gereken her şeyin yapıldığını söyleyebilir mi?" diye ekledi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE KARARLI HAREKET ETME ÇAĞRISI

BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkına destek olma konusunda daha etkin adımlar atması gerektiğini vurgulayan Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, konseyin uluslararası barış ve güvenliği sağlama görevinin bir parçası olarak okul saldırılarına karşı ciddi önlemler alması gerektiğini belirtti.

Bendjama Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunarak, bu yöndeki arabuluculuk çabalarına Cezayir'in tam destek verdiğini ifade etti. Temsilci, İsrail'in Gazze'nin Daraj mahallesinde bir okulu bilinçli olarak hedef aldığını, bu saldırının son iki günde vurulan üçüncü okul olduğunu ve uluslararası toplumun da teyit ettiği üzere, binanın siviller tarafından kullanıldığını söyledi. BM Genel Sekreteri'nin, okulun yüzlerce yerinden edilmiş Filistinli aileyi barındırdığını açıkça belirttiğini aktardı. Bendjama, İsrail'e yapılan yoğun finansal ve askeri destek olmadan bu tür katliamların gerçekleşemeyeceğini de ekledi.