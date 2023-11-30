BMW'nin yeni serisi elektriğin cazibesi oldu

BMW’nin beğenilen modeli 4 Serisi’nin elektrikli versiyonu olan i4, dış görünümüyle çok farklılaşmamış, ancak içinde büyük bir değişim yaşamış bir araç.

Elektrikli otomobil pazarının büyümesi, BMW gibi markaları da bu alana yönelmeye zorladı.

i4 eDrive40 ve i4 M50, 4 Serisi’nin bu alandaki temsilcileri oldu. i4 eDrive40 tek motorlu ve arkadan itişli bir model, i4 M50 ise çift motorlu ve dört çeker bir model.

Elektrikli i4, dış tasarım olarak 4 Gran Coupe ile aynı çizgilere sahip. Ön kısımdaki büyük böbrek ızgarası, artık sadece güçlü bir imaj yaratmak için kullanılıyor. Çünkü elektrikli bir motorun hava almasına gerek yok.