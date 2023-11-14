Otomotiv ve lastik devleri 140 bin kişiyi işten atıyor. İşçiler birbirine "Beni atarlar mı" diye soruyor

Haberglobal'de yer alan bilgilere göre, Alman otomotiv devi Volkswagen ile yine Alman lastik üreticisi Continental toplam 140 bin kişiyi işten atmak için çalışmalara başladı.

Alman lastik devi Continental, 2025 yılından itibaren senelik 400 milyon euro tasarruf planı kapsamında binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Volkswagen Group'un ise 2026'ya kadar çalışan maliyetini 5'te 1 azaltmayı planlıyor.

Alman lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, 2025'ten itibaren yılda 400 milyon Euro tasarruf etme planı kapsamında otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Continental’den yapılan açıklamada, şirketin 2025'ten itibaren maliyetlerden yılda 400 milyon Euro tasarruf yapma planı yaptığı belirtildi.

Bunu başarmak için şirketin işten çıkarma dahil tüm birimler ve tüm düzeyleri kapsayan geniş bir yelpazede önlemler geliştirdiği ifade edilen açıklamada, işten çıkarmaların tam sayısının henüz belli olmadığı vurgulandı.

Continental otomotiv bölümünden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Philipp von Hirschheydt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, önlemlerin otomotiv sektörünün rekabet gücünü güçlendirmek için önemli olduğunu vurguladı.

ALMAN BASINI: 5 BİN 500 CİVARINDA

Hirschheydt "Bu nedenle verimliliği ve etkinliği önemli ölçüde artırmak için satıştan araştırma ve geliştirmeye, üretime kadar tüm fonksiyon ve süreçlere açık fikirlilikle bakıyoruz" ifadesini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlerde ise Continental’in otomotiv bölümünde planlanan işten çıkarmaların sayısının 5 bin 500 civarında olabileceği ve bunların 1.100'den fazlasının şirketin Almanya'daki 30 lokasyonunda olacağı iddia edildi. Grup, 2022 sonu itibarıyla 57 ülkede 200 bin kişiye istihdam sağlıyor.

VOLKSWAGEN DE ÇALIŞAN MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2026'ya kadar 10 milyar Euro tutarında tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin bir parçası olarak idari personel istihdamında kesintiye gidebileceği belirtildi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt gazetesinin, Volkswagen markasının yöneticisi Thomas Schaefer ile insan kaynakları direktörü arasındaki kurum içi VW podcastine dayandırdığı haberinde, Volkswagen Group'un, personel maliyetlerini 2026'ya kadar 5'te 1 oranında azaltmayı planladığı aktarıldı. Volkswagen yaklaşık 676 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Volkswagen'in hem marka hem de Volkswagen Group personeli dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin idari personel istihdam ettiğinin belirtildiği haberde, milyarlarca Euroluk tasarruf konusunda çalışma konseyi ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Haberde, söz konusu görüşmelerin Ekim 2023'de başladığı hatırlatılarak, Volkswagen Group'ta, ana Volkswagen markasına yönelik performans programıyla ilgili müzakerelerin gelecek yıla kadar uzayabileceği belirtildi. Volkswagen, karlılığı artırmak için Haziran 2023'te bir program açıklamıştı.

676 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Volkswagen Group, 19 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 115 üretim tesisiyle yaklaşık 676 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Öte yandan, otomotiv sektörü temsilcileri, son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan Alman otomotiv şirketlerinin sera gazı emisyon kısıtlamalarından, Çin ve ABD'den gelen rekabetten olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

Alman otomotiv şirketlerinin dizel araçlarda emisyon hilesi yapması, dizel araç satışlarına büyük darbe vurmuş ve Alman şirketlere olan güveni derinden sarsmıştı.

Ayrıca, son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Almanya kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Hem Volkswagen de hem de Continental'de bir araya gelen işçiler birbirlerine "Beni işten atarlar mı" sorusunu yönelttiği belirtildi. 2 otomotiv firmasından yaklaşık 140 bin kişinin işten atılacak olması işsizler kervanını dağa çevireceği belirtiliyor.