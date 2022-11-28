Sıla'yı yıkan ölüm. Babası hayatını kaybetti

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası hayatını kaybetti. Bir ay önce beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Şükrü Gençoğlu'ndan acı haber geldi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gençoğlu, hayatını kaybetti. Sıla acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.

KONSER ÖNCESİ SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz ağustos ayında Didim’de konser hazırlığında olan Sıla'ya babası Şükrü Gençoğlu sürpriz yapmıştı.

Konser öncesindeki ses provasına katılan babası ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck’i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" mesajını yazmıştı.

