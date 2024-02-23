Vücudun her yerine zararı oluyor. Sofralarınızda varsa hemen çöpe atın

Demir eksikliği, yorgunluk, halsizlik ve solukluk gibi belirtilerle kendini gösteren bir sağlık sorunudur.

Bu sorunun en yaygın nedeni yeterli demir içeren besinlerin tüketilmemesidir. Fakat, bazı besinlerin de demirin vücutta kullanılmasını engellediği biliniyor.

Özellikle kafein ve taninler içeren içecekler ile fosfat bakımından zengin gıdaların demirin emilimini bozduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, demir eksikliğini önlemek ve tedavi etmek için beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Bu bağlamda, demir emilimini artıran ve azaltan besinlerin bilinmesi ve dengeli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Demir eksikliğinin beslenme ile ilişkisi, bu konuda yapılan araştırmalarla daha da netleşiyor.

Fosfat bakımından zengin olan bazı gıdalar, demirin emilimini engelleyebilir. Özellikle işlenmiş gıdalarda bulunan fazla fosfat, demirin emilimine zarar verebilir.

FOSFAT BAKIMINDAN ZENGİN OLAN BESİNLER NELERDİR?

Kola ve diğer şekerli içecekler: Kola gibi gazlı içecekler ve şekerli meyve suları fosfat açısından yüksektir.

İşlenmiş et ürünleri: Sosis, salam gibi işlenmiş et ürünleri, fosfat içerebilir.

Hazır atıştırmalıklar: Cipsler, abur cuburlar ve diğer hazır atıştırmalıklar fosfat içerebilir.

İşlenmiş peynirler: Bazı peynirler, özellikle işlenmiş peynirler fosfat açısından yüksektir.

Konserve ürünler: Konserve balık ve et ürünleri, fosfat içerebilir.

Fast food: Fast food restoranlarında sunulan hamburger, tavuk parçaları gibi yiyecekler fosfat açısından yüksektir.

Kalsiyum takviyeleri: Aşırı kalsiyum takviyesi, demir emilimini bozabilir. Bu yüzden, demir takviyesi alırken veya demir açısından zengin gıdaları yerken aşırı kalsiyum takviyesinden uzak durulmalıdır.

Fermentli gıdalar: Mayalanmış veya fermente gıdaların aşırı tüketilmesi, demir emilimini bozabilir.

Demir eksikliğini önlemek veya tedavi etmek için demir açısından zengin gıdaların tüketilmesi yeterli değildir. Demir emilimini etkileyen faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekir.

Ancak, demir eksikliği belirtileri olan veya risk grubunda bulunan kişilerin bir sağlık uzmanına başvurmaları önemlidir.