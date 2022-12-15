AKP Milletvekilinin eşi Bodrum'daki ballı ihaleyi kaptı

Emlak Konut GYO, Muğla ili Bodrum ilçesinde hayata geçireceği Türkbükü projesini kazanan belli oldu.Patronlar Dünyası'nın haberine göre ihaleyi, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik İnşaat aldı.
Emlak Konut'un Muğla Türkbükü ihalesine tam 27 kişi katıldı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Türkbükü Mahallesi'nde bulunan Ticaret ve Konut imarlı 39 bin 584 metrekare büyüklüğündeki arazi "Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı" ihalesiyle satışa çıkarılmıştı.
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