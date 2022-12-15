15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • AKP Milletvekilinin eşi Bodrum'daki ballı ihaleyi kaptı

AKP Milletvekilinin eşi Bodrum'daki ballı ihaleyi kaptı

Emlak Konut GYO, Muğla ili Bodrum ilçesinde hayata geçireceği Türkbükü projesinin ihalesi bakın kime gitti

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 17:15
Takip Et

Bodrum Türkbükü'ndeki ballı ihaleyi AKP Milletvekilinin eşi kaptı

AKP Milletvekilinin eşi Bodrum'daki ballı ihaleyi kaptı
+
Aa
-

Emlak Konut GYO, Muğla ili Bodrum ilçesinde hayata geçireceği Türkbükü projesini kazanan belli oldu.Patronlar Dünyası'nın haberine göre ihaleyi, AKP  Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik İnşaat aldı.

Emlak Konut'un Muğla Türkbükü ihalesine tam 27 kişi katıldı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Türkbükü Mahallesi'nde bulunan Ticaret ve Konut imarlı 39 bin 584 metrekare büyüklüğündeki arazi "Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı" ihalesiyle satışa çıkarılmıştı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bülent
15.12.2022 17:34
Allah yedirmesin çoluk çocuğunun burnundan gelir inşallah  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
3
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
4
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
5
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
6
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
7
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Neden kilo alırız?
﻿Neden kilo alırız?
﻿Neden kilo alırız?
﻿Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
﻿Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
﻿Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.