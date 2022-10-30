Ormanlar göz göre göre talan ediliyor. Bodrum'da kaçak yapılaşmayı patladı. İmar affı kurnazları pusuya yattı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, imar affı yasa önerisini TBMM'ye sundu. Artan kaçak yapılaşmanın, yasa önerisinin kabul edilmesiyle daha da artacağı endişesi ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Selçuk Arslan'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Bodrum’da imar affı bekleyen bazı evlerin metrekaresi büyürken, bazıları evler de ‘kaçak’ yoldan yapılmaya başlandı. Bodrum Belediyesi’ne gelen ihbarlarda bölgede kaçak yapılaşma son dört ayda iki katına çıktığının altı çizildi.

Ortalama kiraların 7 bin lira olduğu Bodrum’da, tarla vasıflı arazileri satın alıp ruhsatsız yapılar inşa etmek tercih ediliyor. Bodrum Belediyesi’nden alınan bilgilerde, ilçede toplam 2 bin 482 yapının, kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlendiği belirtildi. İşlem yapılan bu yapılardan 683'nün yıkımı gerçekleştirilirken, 570 yapının yıkımı da programa alındı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili açıklamalarında “Şu anda imar barışı yok. İmar barışı olsa bile geleceğe yönelik çıkmayacağı için imar barışı tarihinden sonra yapılacak her şey kaçak olacak. Zaten şu anda birçok yer mühürlü ve yıkımlar devam ediyor. İmar barışından faydalanıp daha sonra yapı kayıt belgeleri usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilen yaklaşık 600 dosya var. Yasa herkese eşit uygulanır, buna söylenecek söz yok ama imar barışı meselesi çok büyük bir sosyal adaletsizliktir. Bu beklenti ile şu an kimse bir şey yapmasın, henüz bir yasa çıkmış değil. Bir kanun teklifi verildi diye her şey bitmiş değil. Bu konuda suç duyurularımız, tespitlerimiz, mühürlemelerimiz, para cezalarımız devam ediyor. İmar barışı bu topraklar için hiç uygun değil” ifadelerini kullandı.

Bodrum'daki kaçak yapılaşmaya karşı çıkan diğer biri isim ise Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz "Bodrum'da yapılaşma ömrünü tamamlamış durumda. Aslında Bodrum'un bu yasalara ve uygulamalara ihtiyacı yok. Bodrum'da yıllardan beri insanların barınma sorunu vardı. Bu imar planlarıyla engellendi. Bölgemizin acil rehabilitasyon plana ihtiyacı var. Bu inşaat yükünü, alt yapı sorunlarını çözmeden taşımak mümkün değil. Geçtiğimiz sene çok kötü örneklerini gördük” dedi.