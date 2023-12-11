Bodrum'da 136 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 136 kaçak göçmen kurtarıldı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.

KAYNAK: İHA
Bodrum'da 136 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-901, KB-110) bölgeye hareket etti.

İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 83 kaçak göçmeni kurtaran ekipler, 3 kaçak göçmen kaçakçısı şüphelisini de gözaltına aldı. Diğer göçmen olayında ise içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Lastik bot içerisinde yardım talebinde bulunan 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Botları (KB-114, KB-35) tarafından kurtarıldı.

Toplamda 136 kaçak göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

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