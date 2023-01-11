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Bodrum’da metrekareye 35 kilo yağış düştü

Bodrum’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metrekareye 35 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:06
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Bodrum'da sağanak: 35 kilogram yağış düştü

Bodrum’da metrekareye 35 kilo yağış düştü
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan sağanak yağışta metrekareye 35 kilo yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış uyarısı yaptığı Bodrum’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam etti. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde rögarlar taştı. Sürücüler birikintilerin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. İlçede dünden bu yana metrekareye 35 kilogram yağışın düştüğü bildirildi.

Meteoroloji'nin tahminlere göre Bodrum’da sağanak yağışın, Perşembe ve Cuma günü aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

 


(Kaynak: İHA)

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