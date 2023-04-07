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Muğla' da 45 parça uyuşturucuyla yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa operasyon düzenlendi. 

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:07
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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla' da 45 parça uyuşturucuyla yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinde üzerinde ve çantasında 45 parça uyuşturucu ele geçirilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şahsın çantası ve üzerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda farklı ebatlarda özel ambalajlanmış 45 parça halinde çok miktarda skunk esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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