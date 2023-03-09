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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 14:20
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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda: 4 gözaltı

Muğla'da uyuşturucu operasyonu
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İHA'nın  haberine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, çalıntı bir motosiklet de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Turgutreis Mahallesi'nde ikamet eden K.S., U.G., H.N. ve O.Ğ. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alındı. Jandarma tarafından şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramada; çok miktarda metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 bin 520 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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